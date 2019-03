José Cardozo descarta ser técnico egocéntrico en Chivas

Si se lo hubieran dado cuando inició su carrera de entrenador, seguramente le hubiera quedado grande el paquete de dirigir a una institución con Chivas, pero gracias a los equipos en los cuales ha estado, José Saturnino Cardozo, aseguró que creció y maduró en todos los aspectos, justo para este momento poder dirigir al Guadalajara.

“Quizá cuando inicié cometí muchos errores, lo dije cuando llegué a Chivas. Aprendí mucho, crecí mucho como entrenador, me preocupo y me ocupo mucho para poder prepararme día a día. Le exijo a mis jugadores de hacer cosas diferentes, me gusta convencerlos, ahora tengo una relación con los jugadores, he cambiado porque anteriormente tenía poca relación, eso sí, lo tengo que aceptar”.

El entrenador desmintió que cuando habla con sus jugadores, él se ponga de ejemplo, porque dice que ese tipo de prácticas no sirven y son signo de egocentrismo; es cierto que se ha equivocado, pero el tiempo y los golpes le han enseñado a dirigirse con sus elementos.

"Ahora tengo más relación con los jugadores, antes no; era muy cerrado y mandaba a mi ayudante a tener dialogo con ellos".

“No me gusta que hablen de mí, me molesta. Lo que yo hice cuando era jugador, ya quedó ahí, me pagaron y nadie va a hablar de eso. De hecho cuando voy a reuniones, comienzan a hablar de mí, mejor me levanto y me voy. Nunca hablo de mí con los jugadores, odio hacer eso, odio compararme con alguien o que me comparen con alguien”.

El pastor rojiblanco mencionó que siempre está en estudio constante, viendo cómo se actualiza para darle más herramientas a los suyos y también se instruye en la forma de cómo convencer a los jugadores para cumplir los objetivos.

“Me gusta que el jugador crezca, que se comprometa como profesional y como persona, eso viene de la mano también, entonces ahora tengo más relación con los jugadores, antes no; era muy cerrado y mandaba a mi ayudante a tener dialogo con ellos. He cambiado totalmente y también fueron experiencias, por eso agarré equipos que me ayudaron a madurar como entrenador porque el objetivo era llegar a un equipo grande. Ahora vamos a pelear por entrar a la Liguilla y pelear el título con Chivas”.

Todos los equipos a los cuales ha dirigido, le han dejado mucha enseñanza en todos los aspectos, porque ha aprovechado el momento y ha logrado lo que se propuso: llegar a dirigir a un equipo mediático.

“Todo lo que hago es por amor al futbol. Mucha gente me criticaba por los equipos a los cuales me fui, dije que voy porque me encanta trabajar, no puedo decir que no, me gusta entrenar, me gusta convencer a los jugadores para crecer como profesional y que logren sus objetivos, porque hay jugadores que no tienen objetivos, les preguntas y no tienen”.

Cardozo no extraña nada de ser jugador, está contento con sus logros en ese aspecto así como disfrutando de su etapa de técnico, porque ha tomado determinaciones en el momento justo y se siente a mano con el balompié, pero tiene una gran labor como estratega por delante.

“Me retiré a los 35 años porque di todo en el futbol y el futbol me dio todo. No me arrepentí por haberme retirado a los 35, porque ya no podía dar más. Cuando ya no estuve al ritmo que yo quería, me retiré, nadie me retiró, me retiré solito. Un día me levanté y dije ‘ya no juego más’”.

