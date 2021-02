Harry Styles: Olivia Wilde y otras parejas del ex One Direction

2 Taylor Swift

Uno de los romances más breves y polémicos de Harry Styles fue el que sostuvo con la cantante estadounidense, Taylor Swift. El noviazgo ocurrió a finales del 2012 e incluso se les vio paseando por Nueva York.

El noviazgo duró poco tiempo, sin embargo, no evitó que la intérprete de temas como "Cardigan" y "Shake it off", dedicara unas cuantas canciones al británico, y es que los fans aseguran que "I knew you were trouble" fue compuesta en honor a Styles.