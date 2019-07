Famosos víctimas de la "maldición Disney"

4 Britney Spears

Su gran salto a la fama sucedió cuando tenía 11 años y fue aceptada en "The all new Mickey Mouse Club" compartiendo pantalla con Christina Aguilera, Ryan Gosling y Justin Timberlake.

Tras desprenderse de Disney comenzó su carrera musical y años después una serie de escándalos.

Su peor año fue el 2007 cuando es ingresada en un centro de rehabilitación por su abuso de drogas, se rapa y ataca a los paparazzis con un paraguas.

En 2008, tras negarse a que sus hijos regresen con su padre después de una visita, la policía llega a su hogar y deciden internarla. Entra a un psiquiátrico.