Para nadie es un secreto que Carlos Slim Domit es una de las mentes maestras detrás del desarrollo que ha tenido el automovilismo en México con el respaldo que le ha dado a los pilotos a través de Escudería Telmex, siendo quizá el piloto más emblemático, Sergio “Checo” Pérez.

En entrevista, el empresario habla sobre lo que ha sido el inicio de temporada de la Fórmula Uno, las órdenes de equipo, las polémicas en Red Bull y las aspiraciones del piloto tapatío para el resto del campeonato.

Después del segundo lugar conseguido en el Gran Premio de Azerbaiyán, el tapatío se colocó en el segundo lugar del campeonato de pilotos, solo por detrás de su compañero Max Verstappen, pero para Slim Domit, las grandes actuaciones que ha tenido Pérez no son ninguna sorpresa. Son el resultado de su consolidación profesional de una carrera llena de sacrificios y una mentalidad muy especial.

Checo Pérez, el piloto que “nunca se rinde”

Para Slim Domit, si hay algo que distingue a Checo Pérez es su trabajo, pero también la frase que se encuentra escrita en su casco: “Never Give Up” / “Nunca te rindas”.

Pérez demostró desde temprana edad su talento, cuando competía en las categorías inferiores y lo ha seguido haciendo durante su carrera en la Fórmula Uno.

"Si hacemos un poco de memoria, Checo desde los Go-karts hizo pedazos a todos. En la Fórmula 3 británica también hizo pedazos todos los récords. Lo que le vimos hacer en GP2, ganando varias carreras con la parrilla invertida, ganó todas las pistas emblemáticas: Silverstone, Spa, Monza, Mónaco. Sergio es un piloto que donde ha estado ha hecho cosas muy especiales, siempre ha sido muy competitivo, es un piloto que sabe hacer las cosas bien arrancando adelante, arrancando atrás, muchas de sus mejores carreras han sido arrancando desde atrás y es un piloto que nunca ha dejado de trabajar".

Es por eso que al empresario "la verdad, no me sorprende, lo he visto toda la vida y creo que la frase que lo define es la que trae en su casco la que dice 'never give up', nunca darse por vencido. Si a algún deportista que yo conozca le queda la frase ese es a él. Nunca se ha dado por vencido, nunca ha dejado de luchar y nunca ha dejado de trabajar por dar resultados, la mayoría de las veces por encima de las posibilidades que tenían los equipos en los que estaba".

"Creo que lo que más lo caracteriza es esa frase pues, se ha perdido el asiento y acaba resolviéndose de una manera mejor que la alternativa que teníamos anteriormente entonces, si a alguien le queda esa frase definitivamente es a él".

Slim Domit, recuerda que en su carrera, Checo, "ha dejado los equipos y los coches por encima de dónde les corresponde. El año pasado habría sido muy difícil que Max fuera campeón sin el trabajo que hizo (el tapatío)".

Checo sí puede ser campeón

Entre las muchas virtudes que tiene Checo Pérez es que sabe terminar carreras cuando no es posible llegar primero, además de su manejo de las llantas en cualquier condición “frías, calientes, nuevas, usadas” y esos puntos pueden hacer la diferencia al momento de definir el campeonato, por eso, el empresario se muestra optimista en que el tapatío tiene posibilidades de coronarse esta temporada:

Podemos pensar en que sea campeón "en los próximos meses. Creo que tiene la capacidad, el talento. Es una temporada larga faltan muchas carreras todavía, muchas cosas pueden suceder, así es el automovilismo, pero de que hay posibilidades, no hay duda. De que va a ser complicado y hay que trabajarlo muy fuerte no hay duda, pero de que él lo va a hacer tampoco, pero sin duda creo que tiene la posibilidad y será el contendiente fuerte con Max a pelear el campeonato".

Para Carlos, la competencia es con “Verstappen, que es uno de los pilotos jóvenes más importantes que ha salido en décadas, yo diría que es el segundo mejor piloto después de Checo. Checo trae un paquete muy completo: es un piloto muy rápido, con mucha experiencia y es un piloto muy inteligente en la pista".

¡Déjenlos correr!

Sobre las polémicas órdenes de equipo y el apoyo de la escudería hacia un piloto específico, Slim no duda en que Horner y la escudería permitirán competir a sus pilotos en igualdad de circunstancias siempre y cuando, su pelea, no impida conseguir el campeonato de constructores:

“Mientras los dos pilotos tengan esa consistencia, seguramente los van a dejar competir, lo que sí no lo van a dejar hacer y creo que tienen razón es arriesgar a que venga un contacto entre ellos y que los dos se queden fuera de la carrera y perder todos esos puntos y creo que los dos lo han hecho de una manera muy profesional”.

Asegura que “creo que deben de darse cuando están por definirse las cosas, pero estoy seguro que hoy ambos pilotos tienen la posibilidad de pelear por el triunfo”, en su opinión lo que no es correcto "es exponerte a que por un contacto pierdan todos los puntos posibles en una carrera. Lo que tienen que cuidar es que puedan sumar lo más posible de puntos para que se den ambos campeonatos. Mientras no haya ese riesgo, estoy seguro que los van a dejar competir en igualdad de circunstancias".

Una de las mejores temporadas de Fórmula Uno

Si consideramos los pilotos que integran esta parrilla, además de los cambios que hubo en el reglamento, esta podría ser una de las mejores temporadas de la historia o, por lo menos, de las más competidas:

“Algo que hay que destacar es que en algunos años vamos a ver esta temporada de Fórmula Uno como una de las más competidas en la historia. Tienes a cuatro campeones mundiales: tienes a Alonso, Vettel, Hamilton con casi todos los récords y a Max y por otro lado tienes a una generación de chavos que es de las mejores que han llegado en paquete a la Fórmula Uno: Max, Leclerc, Russell, Norris, en fin, es una generación en donde el nivel de competencia tanto de pilotos con experiencia como de pilotos jóvenes, está en su mejor momento”.

Es por eso que, para Carlos, “ver a Checo brillando en esta temporada es algo muy especial y más estando tan acostumbrados a ver prácticamente dos categorías la de Mercedes y la de los demás, un piloto que con equipos intermedios los dejó en cuarto en el campeonato de pilotos y cuarto en el campeonato de constructores también”.

La adaptación y consolidación de Pérez

Para Slim Domit, una de las principales diferencias entre las dos temporadas que ha tenido el tapatío con Red Bull es el trabajo que ha hecho de integración con el equipo.

El año pasado, “llega a un equipo nuevo, una cultura de trabajo nueva, una forma de trabajar diferente, pero sobre todo un auto construido al estilo de Max y se escucha como si fuera fácil adaptarte, pero no es lo mismo que en tu estilo tú hagas la evolución, a que lo tengas que hacer con el estilo de otro piloto y más con el equipo girando alrededor de él (Max)".

Agrega que, "este año vemos un Checo mucho más integrado con el equipo, también al equipo mucho más entusiasmado con él, ya se ve como parte de la familia en el equipo con un auto que al ser nuevo, todos empezaron a desarrollarlo más a su estilo y eso lo ha llevado a estar competitivo desde las primeras prácticas. Lo vemos adaptado al auto, al equipo y pues, lo veo también más relajado”.

La diferencia entre un piloto talentoso y un campeón del mundo

Después de la experiencia y los grandes resultados que ha dado Checo Pérez, así como la cantidad de público tanto mexicano como latinoamericano que ha llevado a la Fórmula Uno, se podría pensar que llegue otro mexicano a la máxima categoría del automovilismo, pero en palabras de Carlos, no todo es cuestión de talento.

"Creo que el camino está abierto, la relación con seriales y con equipos ya está muy trabajada en las distintas categorías pero lo que falta es que no nada más sean competitivos, sino que tengan esa hambre de ganar como la tienen los pilotos mexicanos que hoy nos están representando y que demuestren que pueden ser campeones del mundo, no nada más pilotos ganadores, que es un poco lo que buscan los equipos que tengas pilotos con mucha consistencia, que trabajen muy bien el construir su experiencia, que sepan poner el coche a punto, que sepan terminar carreras”.

El ser un piloto “rápido y con talento” no es suficiente, en palabras del empresario, pues también es necesario “que tengan ese paquete completo que van construyendo con el tiempo para poder ser contendientes a campeonatos y sobre todo esa actitud de no darse por vencido. Cuando vemos a Checo, a Daniel, les ha costado muchísimo, han tenido que sacrificar toda su vida social, su relación de amigos, de familia viviendo fuera no es un proceso fácil y puede haber muchos deportistas, pilotos con mucho talento, pero esa obsesión por no tener otro objetivo por querer ser campeón y poder llegar y ganar, esa es la parte que hace la diferencia entre un piloto con talento y un campeón del mundo".

JL