3 Lewis Hamilton, 2021

La temporada 2021 podrá recordarse como una de las más emocionantes en la historia y en gran parte fue por la rivalidad y la alta competitividad que llevaron Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Los dos pilotos se vieron involucrados en algunos incidentes dentro de la pista. Tan solo en el Gran Premio de Italia, Max y Lewis protagonizaron un accidente que hubiera tenido un desenlace muy distinto de no existir el halo.

Tras una serie de curvas en las que marcharon palmo a palmo, el auto de Max pasó por encima del auto de Hamilton y solo el halo pudo impedir que la rueda del coche de Red Bull impactara en la cabeza del 7 veces campeón.

Lewis Hamilton había sido uno de los pilotos que se mostraban en contra del halo. Después de ese accidente, las cosas fueron distintas.

"Gracias a Dios por el halo, que al final, pienso, me salvó, me salvó el cuello... No creo que jamás me haya golpeado un automóvil en la cabeza antes, y es un gran shock para mí, porque no sé si han visto la imagen, pero mi cabeza va bastante hacia adelante. Y he estado corriendo largo, largo tiempo, así que estoy agradecido por seguir aquí", publicó Lewis.

