En 2017, Shakira se encontraba en plena gira de El Dorado, cuando tuvo que hacer un alto debido a que sufrió una hemorragia en la cuerda vocal derecha durante los ensayos, por lo que necesitaba descansar para recuperarse, pero al guardar silencio por semanas y no ver resultados, la cantante compartió que en tres días vio a cinco médicos, todos le dijeron que no sería posible que se recuperara sin cirugía, pero eso no le garantizaba que volviera a cantar, en su desesperación ella recurrió a la hipnosis, la meditación e incluso acudió al santuario de Lourdes para recoger agua bendita en busca de una cura milagrosa, aún no se sabe qué funcionó, pero ella recuperó su voz sin necesidad de pasar por el quirófano.

"Antes daba por sentado que siempre tendría mi voz. Tener que contemplar la posibilidad de que pudiera perderla me hizo cuestionarlo todo y confieso que estaba bastante deprimida. Había días que ni salía de la cama. Perder mi voz fue como perder toda mi identidad", dijo la cantante durante una entrevista con CNN.