Ellos son los nominados al Oscar a Mejor Guion Adaptado

1 Call Me By Your Name, de James Ivory

En español ''Llámame por tu nombre'', narra la historia de amor homosexual entre un adolescente de 17 años y el asistente de su padre. Escrita por el director estadounidense basándose en la novela homónima de André Aciman del 2007. Su sensibilidad, naturalidad y elegancia para narrar la relación de los protagonistas lo coloca como favorito para ganar en esta categoría. FACEBOOK/ESPECIAL