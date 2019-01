El recuento de los choques entre Alfaro y López Obrador

5 21 de mayo 2018 (en campañas)

Al día siguiente, Enrique Alfaro difundió un video en sus redes sociales en donde comentó que de ser electo no iba a trabajar para que se sienta cómodo, también comentó que “Andrés Manuel López Obrador no entiende que este país ya cambió, que su "visión trasnochada de un centralismo mexicano que ya debemos dejar atrás ya no tiene lugar en México”.