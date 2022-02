2 La Banda Sonora

La música de la película fue escrita en dos países: Venezuela y Estados Unidos. Los compositores trabajaron de forma remota con el director para dar vida a la música tan emocional y llena de suspenso que complementa "El exorcismo de Dios".

La partitura fue grabada en vivo por la Budapest Scoring Ochestra en Hungría, escrita por Elik Alvarez y Yoncarlos Medina.

La Budapest Scoring Orchestra, con más de 100 créditos en cine y televisión, es una de las más reconocidas en la industria de música para películas. La orquesta ha trabajado para el Super Bowl, espectáculos de Disneyland, películas como Get Out de Jordan Peele, Old de M. Night Shyamalan y también, grabaciones con artistas como Stevie Wonder, Michael Bublé, Al Jarreau, David Foster, Gladys Knight, Steve Tyrell, entre otros.