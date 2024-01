No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. El próximo viernes 2 de febrero se deben pagar los tamales prometidos en el 6 de enero pasado. Si te toca poner los tamales, puedes realizar esta breve ruta de 5 kilómetros en auto o bicicleta y probar tres tamales de mucha historia en Guadalajara.

Recuerda que en esta fecha va a ser el producto más solicitado de toda la Zona Metropolitana, así que lo mejor sería que apartes lo que desees antes de que te quedes con el antojo.

OB