7 Rechazó dos títulos

En el año 2000, David Bowie rechazó el título de "Caballero Comendador" de la Órden del Imperio Británico, y en 2003 otro título de caballero, los cuales le iban a ser otorgados debido a su aporte a la cultura británica. Bowie declaró: "Nunca aceptaré algo así. Realmente no sé para qué sirve. No es por lo que me he pasado la vida trabajando".