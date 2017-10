Cómo sobrevivir al Gran Premio de México

2 Ahora, ¿cómo llegar?

-Metro

La línea 9 del metro de la Ciudad de México, la que es color café, cuenta con tres estaciones que te dejan en el Autódromo: Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla.

El @GobCDMX se encuentra listo con los operativos de seguridad y movilidad para que la #F1CDMX se lleve a cabo sin contratiempos #mm pic.twitter.com/Vz5nwm7xZl — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) 27 de octubre de 2017

-Autobús

El Gobierno de la Ciudad se involucra con la organización y apoya con varios autobuses que salen de distintos puntos de la ciudad como: Estadio Azteca, Auditorio Nacional, Plaza Carso, Hipódromo de las Américas y Santa Fe. Este servicio tiene un costo total de $60 por día ($30 por viaje realizado). Para el regreso todos los camiones saldrán de la puerta 16.

Y si te lo preguntabas... No. El automóvil no es opción puesto que no hay estacionamiento.