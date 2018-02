Darwin Deez se lanza a la conquista musical de México

Cada vez falta menos para la primera edición de la versión tapatía del festival Corona Capital, que tendrá música de quince agrupaciones, entre las que destacan The Killers, Alanis Morissette y David Byrne.

Uno de los debutantes en Guadalajara es Darwin Deez, quien visitará México por primera vez. Con buen humor y buen español, Darwin Deez charló con nosotros desde Estados Unidos sobre su próximo concierto: “Tenemos canciones nuevas, pero no vamos a tocarlas. Vamos a tocar los hits, los clásicos del primer álbum… Porque es un festival, la gente quiere bailar, oír sus favoritas”.

Darwin Deez lanzó su disco homónimo en 2010: su discografía la completan “Songs for Imaginative People” (2013) y “Double Down” (2015), el más reciente. Pero Darwin Deez ya tiene listo su siguiente entrega, que saldrá este 2018: “El próximo álbum ya está grabado, masterizado y todo. Sólo espero que la disquera lo saque. Ellos esperan que el equipo de prensa y radio planeen el lanzamiento. Ya trabajamos en esos aspectos, y en el arte también… Ya quiero que la gente lo escuche”. Además de sus tres producciones de larga duración, Darwin Deez lanzó en 2011 “Wonky Beats Mixtape”, donde también rapea, faceta musical que combina con el canto.

El músico compartió cómo ha modificado su forma de componer a lo largo de este decenio de actividad: “En el nuevo disco que saldrá este año escribí las canciones sólo con piano eléctrico. Y siempre he sido sólo el guitarrista, no toco tan bien el piano. Pero buscaba algo diferente: siempre es bueno encontrar una manera diferente de hacer música, limitarse para crear algo. Al limitarnos podemos crear cosas más libres. Cuando hice mi primer disco le quité cuerdas a mi guitarra: había más restricción, pero tenía cierta libertad para crear. Son de mis canciones favoritas. Trato de tener diferentes limitaciones: sin guitarra, sin algunas cuerdas, solo teclado. Para el segundo disco empecé todas las canciones empezando solo con las letras. Hay muchas maneras de comenzar a escribir una canción, se pueden mezclar: melodía, riffs, las letras. Elegí esa para engancharme y componer”.

Esa costumbre de componer de maneras diferentes para cada proyecto es algo que incentiva su creatividad: “Los retos me hacen bien: siempre podría componer una canción que esté ‘bien’, pero eso no es lo suficientemente bueno. Nadie quiere escuchar una canción así: no funciona… quiero hacer algo que sea realmente bueno”.

10 canciones… y algo más

Serán 10 canciones las que comparta en su siguiente álbum, cuyo título está todavía por definir, pero tendrá que ver con algo que mencione a las “diez canciones”: “Será como un clickbait, ‘10 canciones que… y algo más’. No estamos seguros todavía. Un nombre como los que usan para atraer clics: ‘Cállate y escucha este buen disco’. Esperemos que atraiga a la gente”, comentó Darwin.

En otros conciertos fuera de festivales, ha tenido oportunidad de probar las nuevas canciones de su siguiente placa. De esa reacción de la gente, Darwin platicó: “Tuvimos una gira el verano pasado y la gente nos comenta, hay una canción por la que mucha gente nos ha preguntado: esa será la primera del disco, sin duda el primer sencillo. Es una buena canción, qué más puedo decir: la gente responde muy bien a ella. Nosotros nos divertimos tocándola”. A propósito de las giras, para el músico neoyorquino son motivo de diversión: “Me encanta estar de gira, estar de viaje con mis amigos. Nos llevamos muy bien en la banda, es parte importante del proceso. Es maravilloso”.

Los videos de Darwin Deez son lúdicos y originales, algo que siempre ha procurado: “Estoy feliz al dejar que los directores me hagan ver chistoso, probar cualquier idea visualmente. Todos los videos que hemos hecho tienen un director diferente. Es fácil: los contrato y les tengo confianza. Así hemos sido capaces de hacer buenos videos”.

TOMA NOTA

¡Asiste!

Darwin Deez en el Corona Capital Guadalajara, sábado 7 abril, Foro Alterno. Boletos en taquilla y en el sistema Ticketmaster: $880 pesos entrada general; dos mil 30 pesos en zona VIP.