Bad Bunny y Grupo Firme... ¡Más parecidos de lo que crees!

7 Escándalos



Los escándalos no han estado alejados de ninguno de los exponentes musicales. Bad Bunny, en cuyas canciones hay incluso sexo explícito, críticó abiertamente a las mujeres que se operan excesivamente y recién perdió una demanda que le hizo Missy Elliot por haber usado un beat original de la canción "Get ur freak on" en "Saafera".

Mientras tanto Eduin, en diciembre pasado, reconoció haberle sido infiel a su esposa tras la difusión de un video. El cantante dijo que quien lo mostró quería extorsionarlo; como se negó a ello, el material salió a lo público. Aseguró que dicho video se lo había mostrado él mismo a su esposa hace tiempo.