López Obrador asegura que su gobierno no permite corrupción en licitaciones

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es ilegal que haya proveedores en el gobierno y en caso que haya alguna irregularidad, como un sobrepago o un sobreprecio en licitaciones, existe la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que investigue, pues afirmó que en su gobierno no se permite la corrupción y no hay impunidad.