5 claves para encontrar tu primer empleo

4 Crea tu perfil de Linkedin

Si cuentas con un perfil profesional en Linkedin, tus posibilidades de ser contactado por un reclutador aumentarán muchísimo. Además, aquí encontrarás un sinfín de vacantes dependiendo de tus intereses: si deseas trabajar en Guadalajara o fuera de la ciudad o el país, si buscas un trabajo de tiempo completo o medio tiempo, el rango de sueldo que te gustaría percibir, etc.

Linkedin funciona de manera similar a un CV: aquí puedes añadir qué carrera estudiaste, si te graduaste con honores, si has realizado diplomados o te has especializado en algún área, qué proyectos has llevado a cabo, cuáles son tus intereses y tus habilidades, etc. Conoce cómo crear un perfil de Linkedin que te haga ver como la persona responsable y comprometida que eres.