+ Informador: Las noticias del 26 de noviembre de 2019

3 Retrasan su estreno

La producción de la película “Godzilla vs. Kong”, que protagoniza Alexander Skarsgard y Millie Bobby Brown, anunció que su estreno se retrasará ocho meses de la fecha prevista.

El filme inicialmente estaba programado para llegar a los cines el 13 de marzo de 2020, sin embargo, de acuerdo a información de TheWrap, será hasta el 20 de noviembre su lanzamiento.

En la dirección está Adam Wingard (Blair Witch, 2016), el guion es de Terry Rossio, quien escribió Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017).