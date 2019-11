Chivas no está en venta: Amaury Vergara

El presidente del Guadalajara, Amaury Vergara, habló claro, de frente y atendió todas las dudas de los medios de comunicación, así que aprovechó para dejar claro que le hizo una promesa a su padre Jorge Vergara, no descansará hasta lograrla y crecer su legado, lo cual significa que la familia Vergara, tendrá al Rebaño por muchos años.

''Quiero ser muy claro, Chivas no está en venta. Esto ha sido importante y tan sensible como familia, les puedo decir que hoy en día estamos más comprometidos que nunca con este club, con lo que significa y con amor que le hemos tenido durante tantos años. Hoy más que nunca estoy convencido de mi misión en esta vida, de lo que le puedo aportar a este club con el aprendizaje y legado que me dejó mi padre. Yo le hice una promesa a mi padre y no pienso descansar ni irme a otro lado, hasta no cumplirla''.

Aseguró Amaury que siempre tratará de darle lo mejor a la institución, con equipos competitivos, con una estructura sólida para caminar rumbo a nuevos aires y tiene confianza que serán llenos de éxito, porque así lo quería su padre.

''El legado de mi padre no es una carga, no es algo encima de mí, sino debajo de mí, ¿en qué sentido? Que todo lo que ha hecho mi padre, que hizo en su vida, es una plataforma, es una inspiración y lo que logró, lo hizo, habrá muchas opiniones divididas pero finalmente creo que si algo me ha dejado estas últimas semanas, no porque sea mi padre, estoy impresionado con el nivel de directivo que tuvo esta institución durante tanto tiempo, pese a las adversidades y todo eso para mí es un aliciente''.

Es un honor para Amaury representar a millones de "chivahermanos" administrando al equipo más popular y trabajará 24/7, para tener lo mejor y que la afición esté feliz, que se cosechen muchos triunfos.

''Lo dije el domingo, todo lo que hizo no es para mí una obligación, sino una motivación y una inspiración para los años de mi vida y esos sueños son los mismos que los míos. Estoy convencido que todo lo que él hizo, es para dejarnos una oportunidad de hacer todavía más, una plataforma que este nuevo equipo, en este camino que me toca andar, será más exitoso por todo lo que él construyó y no me queda duda. Cuando ves todo el contexto y a la distancia, reflexionas en muchas cosas. Jorge Vergara nos dio todo para que sea una historia de éxito''.

OF