"Godzilla vs. Kong" retrasa su estreno ocho meses

La producción de la película “Godzilla vs. Kong”, que protagoniza Alexander Skarsgard y Millie Bobby Brown, anunció que su estreno se retrasará ocho meses de la fecha prevista.

El filme inicialmente estaba programado para llegar a los cines el 13 de marzo de 2020, sin embargo, de acuerdo a información de TheWrap, será hasta el 20 de noviembre su lanzamiento.

En la dirección está Adam Wingard (Blair Witch, 2016), el guion es de Terry Rossio, quien escribió Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017).

Además de Alexander Skarsgard y Millie Bobby, integran en elenco Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler y el mexicano Demian Bichir.

"Kong" y "Godzilla" compartieron pantalla por primera vez en el filme japonés "King Kong vs. Godzilla" (1962) que fue dirigido por Ishir Honda. Fue un éxito en Japón y hasta ahora es la mejor sobre el monstruo de ficción.

Este choque entre los dos íconos será la culminación del legendario MonsterVerse, que combina los mundos de King Kong y Godzilla en un solo universo. La serie comenzó en 2017 con Kong: Skull Island, y continuó con Godzilla: King of the Monsters este verano, antes de que los dos finalmente se encuentren el año próximo.

