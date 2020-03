+ Informador: Las noticias del 05 de marzo de 2020

3 Presentan Tecate Emblema

La Ciudad de México será sede del Tecate Emblema, un nuevo festival donde "todos los ritmos se encuentran".

La tarde de este jueves, los promotores dieron a conocer que Twenty One Pilots, Gwen Stefani, Maná, OneRepublic lideran el catel de la primera edición; Alan Walker, Carly Rae Jepsen, Empire of the Sun, Galantis, Pabllo Vittar, Melanie Martínez, Fuego, Fantastic Negrito, León, La Mala Rodríguez, y Lalo Ebratt completan el line up.

El Tecate Emblema se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez los días 22 y 23 de mayo.

La Preventa citibanamex inicia este 10 de marzo en ticketmaster.com.mx y la venta general empieza a partir del 12 de marzo.