Temblores EN VIVO: Sismos en México hoy 19 de noviembre de 2025

Monitoreo En Vivo de los temblores en México. ESPECIAL / SSN

El estado de Oaxaca registró un sismo durante la madrugada de este 19 de noviembre, según registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblor en Pinotepa Nacional

Durante las primeras horas de este miércoles 19 de noviembre, el estado de Oaxaca registró un sismo en punto de las 02:13 horas, 19 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional. El siniestro se presentó a 6.8 km de profundidad con magnitud 3.8. Autoridades de Protección Civil y Bomberos de la localidad no reportaron daños.

Sismo en Pinotepa Nacional, Oaxaca. ESPECIAL / SSN

Otros temblores registrados este 19 de noviembre de 2025

Este miércoles 19 de noviembre, se registró actividad sísmica durante las primeras horas de esta jornada en los estados de Oaxaca, Baja California y Chiapas. A continuación, presentamos más detalles de dichos movimientos telúricos que afectaron a las entidades.

Oaxaca

Hora : 05:04:09

: 05:04:09 Epicentro : 42 kilómetros al sureste de Crucecita

: 42 kilómetros al sureste de Crucecita Magnitud : 4.2

: 4.2 Profundidad: 16.1 km

Baja California

Hora : 06:19:24

: 06:19:24 Epicentro : 16 kilómetros al oeste de Guadalupe Victoria

: 16 kilómetros al oeste de Guadalupe Victoria Magnitud : 4

: 4 Profundidad: 7.2 km

Chiapas

Hora : 06:31:05

: 06:31:05 Epicentro : 7 kilómetros al sureste de Arriaga

: 7 kilómetros al sureste de Arriaga Magnitud : 4

: 4 Profundidad: 114.1 km