Temblores EN VIVO: Sismos en México hoy 18 de noviembre de 2025

El estado de Chiapas registró un sismo durante la madrugada de este 18 de noviembre, según registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real. El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos. Durante los primeros minutos de este martes 18 de noviembre, el estado de Chiapas registró un sismo en punto de las 00:27 horas, 79 kilómetros al sur de Ciudad Hidalgo. El siniestro se presentó a 43.3 km de profundidad con magnitud 4. Autoridades de Protección Civil y Bomberos de la localidad no reportaron daños. Este martes 18 de noviembre, se registró actividad sísmica durante las primeras horas de esta jornada en los estados de Oaxaca, Colima y Guerrero. A continuación, presentamos más detalles de dichos movimientos telúricos que afectaron a las entidades.