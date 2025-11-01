Pensión Bienestar: calendario tentativo de pagos de noviembre 2025

La Pensión Bienestar es uno de los programas sociales más importantes del Gobierno de México y cada bimestre beneficia a millones de personas adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad. Tras el depósito correspondiente al periodo septiembre-octubre, los beneficiarios ya esperan la fecha probable del pago de noviembre de 2025, del último bimestre del año.

De acuerdo con la programación utilizada en los depósitos anteriores, el siguiente pago podría comenzar a partir del lunes 3 de noviembre de 2025, aunque la Secretaría del Bienestar aún no ha confirmado el calendario oficial. La titular de la dependencia, Ariadna Montiel, suele anunciar las fechas exactas a través de los canales oficiales y redes sociales de la Secretaría, por lo que se recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones.

Montos actualizados de la Pensión Bienestar 2025

Desde enero de 2025, los apoyos bimestrales se incrementaron y actualmente se entregan los siguientes montos:

Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos cada dos meses

Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales

Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales

Estos recursos buscan fortalecer la economía de los hogares y mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables en todo el país.

Calendario tentativo de pagos de la Pensión Bienestar noviembre 2025

Aunque las fechas podrían modificarse según el anuncio oficial, este es el calendario tentativo estimado y no oficial para el próximo bimestre, basado en las fechas de los pagos anteriores:

Letra A: Lunes 3 de noviembre

Letra B: Martes 4 de noviembre

Letra C: Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre

Letras D, E, F: Viernes 7 de noviembre

Letra G: Lunes 10 y martes 11 de noviembre

Letras H, I, J, K: Miércoles 12 de noviembre

Letra L: Jueves 13 de noviembre

Letra M: Viernes 14 de noviembre

Letras N, Ñ, O: Martes 18 de noviembre

Letras P, Q: Miércoles 19 de noviembre

Letra R: Jueves 20 y viernes 21 de noviembre

Letra S: Lunes 24 de noviembre

Letras T, U, V: Martes 25 de noviembre

Letras W, X, Y, Z: Miércoles 26 de noviembre

El lunes 17 de noviembre no habría pagos, ya que ese es un día festivo oficial y no hay operaciones bancarias.

Requisitos para registrarse en la Pensión Bienestar

Las personas interesadas en incorporarse al programa deberán acudir a los Módulos del Bienestar con la siguiente documentación, siempre y cuando haya convocatoria:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, Inapam o carta de identidad).

CURP reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)

Número telefónico de contacto

En el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad, se solicita también un certificado médico expedido por una institución pública de salud.

Tanto los adultos mayores como las personas con discapacidad pueden designar a un auxiliar que los represente en el trámite. Este auxiliar deberá presentar la misma documentación para completar el registro.

Para resolver dudas o conocer el calendario oficial de pagos, que, en este caso, solo es tentativo, se recomienda consultar directamente los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar, donde se publican las fechas exactas y las convocatorias para nuevos registros.

