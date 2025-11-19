El frente frío número 15 sigue bien instalado en México y sus estragos contemplan, en el pronóstico del clima, caída de nieve y/o aguanieve en algunas regiones del territorio nacional; informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México.

Para hoy, el frente frío núm. 15 asociado con una vaguada polar y con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, recorrerá el noroeste y norte de México , y en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua y Sinaloa; y chubascos en Baja California, Baja California Sur y Durango , rachas de viento muy fuertes de 60 a 80 km/h en Sonora, Chihuahua y Durango; con marcado descenso en las temperaturas sobre dichos estados, además de mantener condiciones para la caída de nieve y/o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua, las cuales se extenderán hacia el norte de Sinaloa y Durango durante esta noche y la madrugada del jueves .

Pronóstico para el jueves 20 de noviembre

El frente frío núm. 15 recorrerá gradualmente el norte y noreste del país , continuará su interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, manteniendo las condiciones para chubascos con lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas; así como el marcado descenso de las temperaturas y la posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora (noreste y este), Chihuahua y Durango . Asimismo, se pronostica viento con rachas de 80 a 90 km/h en Chihuahua, Coahuila y Durango, viento con rachas de 50 a 70 km/h en Sonora, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí (oeste y noroeste).

Por otro lado, durante la tarde y noche de este día, un nuevo frente frío asociado con una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, se aproximará al noroeste de México , en interacción con la corriente en chorro polar, ocasionarán lluvias con chubascos en la región mencionada, con lluvias puntuales fuertes en el norte de Baja California; asimismo se mantendrá el marcado descenso de las temperaturas y fuertes rachas de viento en entidades del noroeste del país; además de condiciones para la caída de nieve y/o aguanieve en las sierras del norte de Baja California y, gradualmente durante la madrugada del viernes en el noroeste y norte de Sonora.

Pronóstico para el viernes 21 de noviembre

Para este día, el frente núm. 15 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del país , en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias con chubascos en dicha región, además de fuertes rachas de viento.

Por otro lado, el nuevo frente frío asociado con una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, ingresará y se desplazará sobre el noroeste de México , y en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en la región mencionada, siendo lluvias puntuales muy fuertes en el norte y centro de Baja California; además se mantendrá el marcado descenso de las temperaturas y fuertes rachas de viento en entidades del noroeste del país, y las condiciones para la caída de nieve y/o aguanieve en sierras de Baja California y Sonora.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 19 de noviembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas altas de Sonora, Tlaxcala, Puebla y Estado de México. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas altas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

ESPECIAL / Conagua

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA