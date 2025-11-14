Temblores EN VIVO: Sismos en México hoy 14 de noviembre de 2025

Monitoreo En Vivo de sismos en México. ESPECIAL / SSN

Según registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, los estados de Baja California Sur, Baja California, Chiapas y Oaxaca presentaron actividad sísmica durante la madrugada de este 14 de noviembre.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados este 14 de noviembre de 2025

Este viernes 14 de noviembre, se registró actividad sísmica durante las primeras horas de esta jornada en los estados de Baja California Sur, Baja California, Chiapas y Oaxaca. A continuación, presentamos más detalles de dichos movimientos telúricos que afectaron a las entidades.

Baja California Sur

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 3.9 02:00:19 68 km al noreste de Santa Rosalía 10 km

Baja California

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 3.6 03:36:11 40 km al sureste de San Felipe 4.4 km 3.6 04:48:26 46 km al sureste de San Felipe 8.8 km

Chiapas

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4 03:03:33 41 km al suroeste de Pijijiapan 76.2 km 3.6 04:29:31 37 km al noroeste de Pijijiapan 96.2 km

Oaxaca

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 3.9 01:37:00 16 km al suroeste de Puerto Escondido 5 km 3.8 03:12:32 64 km al sureste de Unión Hidalgo 56.2 km

Te seguiremos informando acerca de los movimientos telúricos que se presenten en esta jornada iguales o superiores a la magnitud 3.5.