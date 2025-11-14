La Selección de Uruguay, en busca de encontrar consistencia, y México, que intenta crecer, se enfrentarán este sábado, en un partido amistoso de cara al Mundial 2026. Para que no te lo pierdas, te compartimos el horario y las opciones para verlo EN VIVO.

Cómo llegan México y Uruguay a este partido amistoso

Tras obtener su boleto para el Mundial 2026 en la eliminatoria de Conmebol, en la que terminó en cuarto lugar, el equipo dirigido por argentino Marcelo Bielsa, Uruguay, necesita mantener la senda de triunfos y mejorar el funcionamiento que mostró en la pasada Fecha FIFA en la que venció a República Dominicana y Uzbekistán.

Como lo hizo en estos duelos, el "Loco" ha vuelto a integrar una convocatoria para observar a algunos elementos no tan frecuentes en las eliminatorias mundialistas.

Ante las ausencias por lesión de Sergio Rochet, Franco Israel, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz y Darwin Núñez, Bielsa optó por un puñado de figuras que juegan en el futbol mexicano, algunas intermitentes en sus convocatorias.

Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre, jugadores del América; Juan Manuel Sanabria, del Atlético de San Luis; Santiago Mele de Monterrey; y la sorpresiva llamada de Santiago Homenchenko, del Querétaro, un defensor de 22 años que asiste por primera vez con el combinado sudamericano.

Con México, el técnico Javier Aguirre, también ha tenido que recurrir a jóvenes ante la ausencia de jugadores como César Huerta, Alexis Vega y Santiago Giménez.

Armando González, de 22 años y elemento de Chivas, es una de las novedades en la convocatoria, la cual logró gracias a su destacado desempeño, que le dio el título de goleo en el Torneo Apertura 2025 con 11 anotaciones, empatado con el portugués Paulinho y el italiano Joao Pedro Giraldino.

Jorge Ruvalcaba, atacante de 24 años de Pumas, y el centrocampista del Seattle Sounders, Obed Vargas, de 20 años, son otros de los nuevos valores en una selección que ha recibido muchas críticas por la resistencia de Aguirre de dar oportunidad a nuevas caras.

México busca crecer y refrescar su ataque; Uruguay encontrar consistencia y elementos que apuntalen el sistema de Bielsa en un partido amistoso que promete intensidad, aunque no muchos goles.

El partido, correspondiente a la Fecha FIFA de noviembre, se jugará este sábado 15 de noviembre en el Estadio TSM de Torreón, Coahuila, con inicio programado a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Alineaciones probables México vs Uruguay

México: Ángel Malagón; Kevin Álvarez, César Montes, Joahn Vásquez, Jesús Gallardo; Marcel Ruiz, Obed Vargas, Erick Sánchez, Diego Lainez; Germán Berterame y Raúl Jiménez. DT. Javier Aguirre.

Ángel Malagón; Kevin Álvarez, César Montes, Joahn Vásquez, Jesús Gallardo; Marcel Ruiz, Obed Vargas, Erick Sánchez, Diego Lainez; Germán Berterame y Raúl Jiménez. DT. Javier Aguirre. Uruguay: Santiago Mele; Nahitan Nández, Ronald Araújo, Sebastián Cáceres, Mathias Olivera; Emiliano Martínez, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur; Brian Rodríguez, Maximiliano Araújo, Federico Viñas. DT. Marcelo Bielsa.

Dónde ver EN VIVO el partido México vs Uruguay

La transmisión del partido estará disponible a través de televisión abierta y por streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los dos equipos y a través de EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 15 de noviembre, 19:00 horas

Sábado 15 de noviembre, 19:00 horas Estadio: TSM, Torreón, Coahuila

TSM, Torreón, Coahuila Transmisión: TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca 7, ViX Premium, Canal 5

