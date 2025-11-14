Pensión IMSS: ¿Dónde reclamar si no recibiste el aguinaldo?

Noviembre suele ser uno de los periodos más esperados por las y los jubilados tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Además del depósito mensual correspondiente a su pensión, este mes reciben el aguinaldo 2025, una prestación anticipada con el propósito de que puedan aprovechar las ofertas del programa comercial El Buen Fin, que se realizará del 13 al 17 de noviembre. Para los trabajadores en activo, es necesario atender los plazos establecidos en la legislación laboral.

¿Qué ocurre con el aguinaldo del IMSS?

En el caso del IMSS, las personas pensionadas no solo recibieron esta prestación antes que quienes dependen del ISSSTE, sino que también se les entregó el monto completo en un solo depósito. El pago se realizó desde el pasado lunes, fecha en que tanto la pensión mensual como el aguinaldo debieron reflejarse en las cuentas de los beneficiarios.

El importe proporcionado equivale a una mensualidad calculada con base en el salario base, sin considerar apoyos adicionales ni montos vinculados a beneficiarios. Sin embargo, si dicho depósito no llegó íntegro o no apareció , el instituto habilita distintos mecanismos de atención sin necesidad de salir de casa. Basta comunicarse al 800 623 23 23, opción 3 (Pensionados), donde se brinda asistencia personalizada.

También es posible realizar aclaraciones mediante IMSS Digital, o acudir directamente a alguna Unidad de Atención a la Derechohabiencia.

Quienes cuentan con una pensión bajo la Ley del Seguro Social de 1997 (Ley 97) no obtienen un pago de aguinaldo por parte del IMSS, ya que sus ingresos provienen de su cuenta individual de Afore.

¿Quiénes pueden recibir aguinaldo en el IMSS?

El derecho al aguinaldo aplica únicamente para quienes se pensionaron conforme a la Ley del Seguro Social de 1973 (Ley 73), ya sea por Cesantía en Edad Avanzada (60 a 64 años) o por Vejez (65 o más).

Por el contrario, quienes cuentan con una pensión bajo la Ley del Seguro Social de 1997 (Ley 97) no obtienen un pago de aguinaldo por parte del IMSS, ya que sus ingresos provienen de su cuenta individual de Afore. En estos casos, las modalidades de Retiros Programados o Renta Vitalicia determinan si puede disponerse de un monto adicional en diciembre.

