Gustavo Adolfo Infante enfrenta serios problemas legales, luego de que un juez girara una orden de aprehensión en su contra, pues, por la tarde del 13 de noviembre, se dio a conocer que el presentador no acató las medidas de restricción que Maribel Guardia había obtenido en su contra, por lo que deberá permanecer detenido por al menos 12 horas.

Dicha medida fue tomada a raíz de la controversia que surgió entre la costarricense y su exnuera, Imelda Garza Tuñón. Maribel alegó ante las autoridades que la conducta de quien fue pareja de su hijo no era la apropiada para criar a un niño.

¿Por qué arrestaron a Gustavo Adolfo Infante?

Considerando el antecedente mencionado y, al ver que en sus diferentes programas, Infante abordaba el tema de forma tendenciosa, Maribel decidió recurrir a las autoridades para solicitar una orden de restricción, misma que le fue otorgada y que el periodista violó al volver a referirse a ella de manera despectiva.

Ante esto, y durante una audiencia celebrada alrededor de las 15:00 horas del pasado jueves, el juez de control dictaminó el arresto de Gustavo. Además, el presentador estárá obligado a retirar de la red cualquier imagen y video en el que haga mención de Maribel Guardia, según informó en el programa "Dulce y picosito" que encabeza la actriz Flor Rubio.

Por su parte, ni lenta ni perezosa, la defensa de Gustavo Adolfo Infante hizo las diligencias pertinentes para promover la nulidad de la notificación de su arresto, sin tener resultados concluyentes.

