El estado del sur del país registró un temblor de magnitud 4 a las 08:22 horas, a 41 km al noreste de Matías Romero. El siniestro tuvo una profundidad de 125.8 km.

El estado del sur del país registró un temblor de magnitud 3.9 a las 04:07 horas, a 42 km al sur de Río Grande. El siniestro tuvo una profundidad de 5 km.

El estado del occidente del país registró un temblor de magnitud 3.4 a las 02:06 horas, a 66 km al suroeste de Cihuatlán. El siniestro tuvo una profundidad de 2 km.

El estado del sur del país registró un temblor de magnitud 4 a la 01:51 horas, a 25 km al suroeste de Puerto Escondido. El siniestro tuvo una profundidad de 10.2 km.

El estado del sur de México registró un temblor de magnitud 3.9 a las 00:03 horas, a 87 kilómetros (km) al suroeste de Pinotepa Nacional. El siniestro tuvo una profundidad de 16.7 km.

México y su estrecha historia con los sismos

Los sismos han sido parte de la historia más reciente de México. Desde 1985, en el mes de septiembre, se han registrado cinco sismos con magnitud mayor o igual a 7. Gran parte de ellos son recordados por los daños materiales y pérdidas humanas que causaron .

Cronológicamente, corresponden con los eventos registrados el 19 y 20 de septiembre de 1985 en las costas de Michoacán y Guerrero, con magnitudes 8.1 y 7.6, respectivamente; 7 y 19 de septiembre de 2017 en el centro de México y golfo de Tehuantepec, con magnitudes 8.2 y 7.1, respectivamente; y 7 de septiembre de 2021 en las costas de Guerrero, de magnitud 7.1.

En el pensamiento colectivo se tiene la creencia de que septiembre es el mes de los sismos; sin embargo, esto es una casualidad debido a que no hay estudios que comprueben que se trata de una "temporada de temblores", como si se tratara de la temporada de lluvias o de calor . Lo que sí es comprobable es que, debido a la zona geográfica en la que se encuentra México, los movimientos telúricos son el pan de cada día para las y los mexicanos.

La República Mexicana colinda con cinco placas tectónicas (Placa del Pacífico, de Rivera, de Cocos, del Caribe y de Norteamérica), por lo que registra constantes sismos durante todo el día de todos los días, en especial en la zona sur, donde chocan tres de ellas.