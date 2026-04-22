Así puedes revisar si hay líneas telefónicas ligadas a tu CURP

El Gobierno de México, a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, estipuló que desde el 9 de enero de 2026 todas las líneas telefónicas del país deben estar asociadas a la CURP de su propietario para conformar el padrón nacional de telefonía.

La medida es de carácter obligatorio, pues con ella se busca hacer frente a fraudes y delitos relacionados con el uso de números telefónicos para actividades criminales.

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Las autoridades determinaron que el martes 30 de junio será la fecha límite para que cada ciudadano registre su celular en el padrón; de lo contrario , enfrentarán consecuencias que afectarán su comunicación a través de este medio.

Ante la proximidad de esta fecha, cientos de personas han atendido el llamado del Gobierno Federal. Sin embargo, algunos usuarios reportaron que sus datos personales ya habían sido utilizados para registrar diferentes líneas que no eran de su propiedad.

Este escenario llevó a que las autoridades exhortaran a la población a verificar que todos los datos ingresados al sistema sean correctos y correspondan con su información personal, además de reportar cualquier caso de suplantación.

¿Cómo saber si mi CURP ya está vinculada a una línea telefónica?

Para verificar que nadie ajeno a ti esté haciendo uso de tus datos en el padrón nacional de telefonía, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones puso a disposición de los usuarios una plataforma en línea de consulta.

Según detalló el organismo, la consulta es personal y la información que arroje solo podrá ser vista por el titular.

Los pasos para corroborar que tu CURP no haya sido registrada sin tu autorización son los siguientes:

Ingresa al portal oficial del Gobierno de México. Selecciona el nombre de tu compañía telefónica. Ten a la mano tu CURP y escríbela en el apartado correspondiente. Después, selecciona la opción que aparecerá en pantalla como “Consultar mis líneas”.

Una vez hecho esto, el sistema mostrará todos los números telefónicos que se han registrado bajo esa CURP. Recuerda que el sistema permite un máximo de 10 líneas por persona física, mientras que las personas morales no tienen un límite definido.

¿Qué hacer si existe un número de teléfono registrado que no reconoces?

En caso de que al consultar la página identifiques una línea telefónica que no es de tu propiedad, es posible solicitar la baja o eliminación directamente desde la plataforma.

Para ello, algunas compañías exigirán medidas adicionales de protección, como fotos de verificación, códigos únicos QR, reconocimiento facial, entre otros mecanismos de seguridad.

Además, deberás ponerte en contacto con tu compañía telefónica para aclarar el estatus y reportar el posible mal uso de tu CURP.

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El proceso puede requerir que presentes tu INE o tu CURP en un centro de atención de la operadora para solicitar la corrección. Es importante hacerlo lo antes posible, ya que con el paso del tiempo no solo te expones a un mayor uso indebido de tu identidad, sino que también se complica la baja de la línea.

¿Qué pasa si no registro mi celular en el padrón de telefonía?

Las autoridades destacaron que todas las personas que no formen parte del padrón de telefonía antes del 30 de junio perderán temporalmente su línea, ya que esta quedará inhabilitada hasta que se complete el registro.

Para evitar inconvenientes, el Gobierno de México llama a completar este trámite lo antes posible y verificar constantemente que la información vinculada a tu CURP sea correcta y segura.

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