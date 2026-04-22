Todo lo que debes saber del Macrosimulacro 2026 en Jalisco

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCyBJ) avisó recientemente sobre la convocatoria oficial para participar en el Macrosimulacro 2026. Este ejercicio preventivo tiene como objetivo principal fortalecer la preparación de la ciudadanía ante emergencias mayores, como en el caso de los sismos, y poner a prueba los protocolos de respuesta.

Poner a prueba los planes de contingencia es vital en un estado con alta actividad sísmica como el nuestro. Por ello, las autoridades buscan que tanto empresas como familias sepan exactamente cómo actuar frente a un desastre natural de gran magnitud, optimizando los tiempos de reacción.

De acuerdo con la información oficial publicada en el portal "Jalisco Alerta", el simulacro está diseñado para evaluar la capacidad de respuesta ante un escenario catastrófico pero completamente realista para la región.

X / @PCJalisco

La hipótesis: Un sismo de 8.0 y tsunami en el océano Pacífico

El ejercicio se llevará a cabo el próximo 6 de mayo de 2026 a las 11:00 horas. La hipótesis central plantea un terremoto de magnitud 8.0, cuyo epicentro se localizaría en el océano Pacífico, frente a la costa de Chamela, en el municipio de La Huerta, a 13 kilómetros de profundidad.

Según el escenario planteado por las autoridades, el movimiento telúrico sería percibido con una intensidad de "muy fuerte a severo" en toda la franja costera cercana al epicentro. Esto obligará a los participantes a reaccionar de forma inmediata ante la sacudida inicial.

Además del temblor, el simulacro contempla la generación de un tsunami. Se proyectan olas superiores a los 5 metros de altura, las cuales impactarían la costa en un lapso crítico de entre 7 y 14 minutos tras el sismo, reduciendo drásticamente el margen de maniobra.

Las localidades que se consideran con mayor nivel de afectación para este ensayo son Chamela, Punta Pérula, Melaque y Barra de Navidad. En estas zonas, el tiempo de reacción será el factor más determinante para garantizar la supervivencia de los habitantes.

Puntos clave para el Macrosimulacro 2026 en Jalisco

¿Qué y cuándo? Macrosimulacro el 6 de mayo de 2026 a las 11:00 horas.

Macrosimulacro el 6 de mayo de 2026 a las 11:00 horas. ¿Dónde? Todo Jalisco, con especial énfasis en la costa (Chamela, Punta Pérula, Melaque y Barra de Navidad).

Todo Jalisco, con especial énfasis en la costa (Chamela, Punta Pérula, Melaque y Barra de Navidad). ¿Por qué y cómo? Para fortalecer la preparación ante emergencias, mediante la evacuación inmediata a zonas altas y cierre de costas en un máximo de 14 minutos.

Para fortalecer la preparación ante emergencias, mediante la evacuación inmediata a zonas altas y cierre de costas en un máximo de 14 minutos. Hipótesis: Sismo magnitud 8.0 y tsunami con olas mayores a 5 metros.

Sismo magnitud 8.0 y tsunami con olas mayores a 5 metros. Registro: Obligatorio para evaluación oficial en la web de Protección Civil.

Prepararse hoy, informarse y participar activamente es la mejor herramienta para enfrentar las emergencias del mañana. La cultura de la prevención es el único escudo real frente a la fuerza de la naturaleza.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Top 5 de lugares de Guadalajara para comer rico por menos de 500 pesos

OF