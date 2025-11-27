Xiaomi refuerza su compromiso por ofrecer dispositivos que superen cada vez más las expectativas, y esta vez lo demuestra con la llegada de los nuevos POCO F8 Ultra y POCO F8 Pro, modelos que, a poco de su lanzamiento, ya han generado gran interés entre los usuarios.

Tanto su diseño como sus acabados han llamado la atención de los compradores, pues mantienen un estilo sobrio y elegante , pero con detalles de color y textura que, en ciertos ángulos, recuerdan al iPhone.

Te puede interesar: Black Friday 2025: Estos son los mejores celulares para comprar en Mercado Libre

No obstante, uno de los aspectos más destacados está en su rendimiento. Su sistema y construcción brindan una experiencia completa al combinar potencia máxima, cámaras de alto nivel y un sonido premium.

¿Qué es lo que ofrece?

Pertenecientes a la serie POCO F8, estos modelos llegan a México con el Snapdragon 8 Elite Gen 5, el chipset más avanzado de Qualcomm , posicionándose entre los pocos dispositivos que integran esta tecnología.

El nuevo POCO F8 Ultra incorpora una pantalla HyperRGB AMOLED de 6.9 pulgadas, además de un sistema de sonido desarrollado en colaboración con la reconocida marca Bose.

También incluye una batería de 6,500 mAh con carga de 100W por cable y 50W inalámbrica. Entre otras características relevantes destacan su sensor de huellas ultrasónico, soporte de eSIM por primera vez en la serie y certificación IP68 contra polvo y agua.

En el apartado fotográfico, integra un sensor principal Light Fusion 950 de 50 megapíxeles, acompañado de un ultra gran angular también de 50 megapíxeles y un telefoto de 50 megapíxeles. Su mayor novedad es el zoom óptico 5x y el zoom “sin pérdida” 10x.

¿Cuál es su precio en México?

Su lanzamiento en el mercado mexicano se realizó este miércoles 26 de noviembre, por lo que ya se conocen los precios oficiales:

POCO F8 Pro, 12/256 GB: 10 mil 999 pesos

POCO F8 Pro, 12/512 GB: 11 mil 999 pesos

POCO F8 Ultra, 12/256 GB: 14 mil 999 pesos

POCO F8 Ultra, 16/512 GB: 15 mil 999 pesos

Esto demuestra que, aunque ha sido comparado por su potencia y rendimiento con modelos de gama alta como los iPhone o Samsung Galaxy, su precio es prácticamente la mitad.

Con la llegada de los POCO F8 Ultra y POCO F8 Pro, Xiaomi vuelve a colocarse como una de las marcas más competitivas del mercado, ofreciendo dispositivos con especificaciones de gama premium a precios mucho más accesibles.

Su rendimiento, diseño y capacidades fotográficas los convierten en opciones atractivas para usuarios que buscan potencia sin pagar el costo de un flagship tradicional. Si Xiaomi continúa con esta estrategia, la serie POCO F8 podría convertirse en una de las más destacadas del año.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP