Con la llegada del nuevo iPhone 17, Apple demuestra ser una de las marcas más competitivas del mercado, que llevan lo mejor en vanguardia e innovación; sin embargo, no hace mucho tiempo algunos usuarios con dispositivos iPhone reportaron fallas en la actualización iOS 26. Cabe destacar que estas fallas se presentaban en los modelos más antiguos que aún son compatibles con la actualización del sistema operativo; entre ellos se encuentran el iPhone 11, 12, 13 y 14.A pesar de que Apple aclaró que este fallo fue temporal—pues el dispositivo estaba realizando ajustes en segundo plano y las fallas ocurrieron únicamente en los días posteriores a la actualización del sistema operativo— persiste la incertidumbre de cuántos años de actualización le quedan a los diferentes modelos de iPhone. A continuación, te decimos cuántos años de actualización le quedan a tu dispositivo de acuerdo a los años que entrega Apple. Cabe destacar que, de acuerdo con los años en que se han actualizado modelos anteriores de iPhone, el tiempo de actualización para cada uno de ellos oscila entre 4 y 6 años.Cabe destacar que esta tabla no es información oficial de Apple; se trata de una medida calculada de lo que se prevé en los próximos años. En pocas palabras no es algo que vaya a suceder necesariamente así.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS