Samsung Galaxy S25 Ultra: Este es su precio en las principales tiendas

Gracias a su calidad, rendimiento y durabilidad, el Samsung Galaxy S25 Ultra se ha posicionado como uno de los celulares de alta gama más aclamados de Samsung, ya que desde su lanzamiento logró captar la atención del público.Su cámara avanzada, su batería de larga duración y sus funciones impulsadas por inteligencia artificial son algunas de las razones por las que este dispositivo logró dominar el mercado rápidamente.Además, es uno de los equipos con mayor potencia multitarea, ya que su procesador Snapdragon de última generación permite ejecutar aplicaciones pesadas con naturalidad, sin retrasos y con transiciones fluidas.El Samsung Galaxy S25 Ultra es ideal para los amantes de la fotografía, pues cuenta con un sensor principal de 200 MP, acompañado de lentes de 50 MP para ultra gran angular y zoom óptico 5x y 10x. También incluye un lente adicional de 10 MP para zoom 3x y una cámara frontal de 12 MP, lo que lo convierte en una opción perfecta para capturar imágenes nocturnas y escenarios con bajo contraste.Al ser uno de los modelos premium de la compañía, su precio tiende a ser elevado; aunque es importante corroborar en diferentes tiendas, ya que la diferencia entre cada establecimiento puede ser considerable.Por eso, se recomienda comparar precios antes de comprar, de modo que puedas obtener la mejor oferta posible. A continuación, te compartimos los precios en algunas de las tiendas más consultadas:Coppel – $17 mil 999 pesosWalmart – $17 mil 999 pesosSam's Club – $20 mil 456.93 pesosAmazon – Precio variableEl Samsung Galaxy S25 Ultra destaca como uno de los teléfonos más completos y potentes de la actualidad. Aunque su precio es elevado, su desempeño, calidad fotográfica y funciones avanzadas lo convierten en una inversión sólida para quienes buscan un dispositivo premium. Comparar precios entre tiendas es clave para encontrar la mejor oferta y aprovechar al máximo tu compra.