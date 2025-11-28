Samsung Galaxy S25 Ultra: Este es su precio en las principales tiendas

Gracias a su calidad, rendimiento y durabilidad, el Samsung Galaxy S25 Ultra se ha posicionado como uno de los celulares de alta gama más aclamados de Samsung , ya que desde su lanzamiento logró captar la atención del público.

Su cámara avanzada, su batería de larga duración y sus funciones impulsadas por inteligencia artificial son algunas de las razones por las que este dispositivo logró dominar el mercado rápidamente.

Además, es uno de los equipos con mayor potencia multitarea, ya que su procesador Snapdragon de última generación permite ejecutar aplicaciones pesadas con naturalidad, sin retrasos y con transiciones fluidas.

El Samsung Galaxy S25 Ultra es ideal para los amantes de la fotografía, pues cuenta con un sensor principal de 200 MP, acompañado de lentes de 50 MP para ultra gran angular y zoom óptico 5x y 10x. También incluye un lente adicional de 10 MP para zoom 3x y una cámara frontal de 12 MP, lo que lo convierte en una opción perfecta para capturar imágenes nocturnas y escenarios con bajo contraste.

¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy S25 Ultra?

Al ser uno de los modelos premium de la compañía, su precio tiende a ser elevado; aunque es importante corroborar en diferentes tiendas, ya que la diferencia entre cada establecimiento puede ser considerable.

Por eso, se recomienda comparar precios antes de comprar, de modo que puedas obtener la mejor oferta posible. A continuación, te compartimos los precios en algunas de las tiendas más consultadas:

Coppel – $17 mil 999 pesos

Precio exclusivo para compra de contado en línea.

Entrega a partir del 28 de febrero.

Opción a Crédito Coppel: desde $1,006 quincenales.

Walmart – $17 mil 999 pesos

Entregas en menos de 24 horas.

Disponible para pickup.

Vendido directamente por Walmart.

MSI hasta 12 meses sin intereses.

Sam’s Club – $20 mil 456.93 pesos

Ofrece 24 MSI para quienes buscan financiamiento más largo.

Descuento adicional pagando con tarjeta de débito o Cashi.

Amazon – Precio variable

En rebajas se ha encontrado en $18 mil 999.

El costo depende del vendedor, el color y la disponibilidad.

El Samsung Galaxy S25 Ultra destaca como uno de los teléfonos más completos y potentes de la actualidad. Aunque su precio es elevado, su desempeño, calidad fotográfica y funciones avanzadas lo convierten en una inversión sólida para quienes buscan un dispositivo premium. Comparar precios entre tiendas es clave para encontrar la mejor oferta y aprovechar al máximo tu compra.

