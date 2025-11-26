Black Friday 2025: Estos son los mejores celulares para comprar en Mercado Libre

El Black Friday está por llegar y si buscas aprovecharlo para cambiar de celular, los siguientes modelos disponibles en Mercado Libre aseguran potencia, cámara y rendimiento y sobre todo un buen precio.

iPhone 16 Pro Max; cámara y rendimiento

Apple es una marca que no requiere presentación este es el primer iPhone creado con Apple Intelligence en mente. Personal, privado y poderoso.

La cámara ultra gran angular de 48 mega pixeles y los distintos estilos fotográficos garantizan una captura de imagen profesional.

Sus especificaciones son:

Diseño y colores: Marco de titanio y trasera de vidrio mate. Los colores disponibles son Titanium Black, Titanium White, Titanium Blue y Titanium Gold. Es sólido pero elegante y su peso de 221 g y grosor de 7,9 mm hacen que se sienta premium sin ser incómodo de sostener.

Pantalla: Pantalla Super Retina XDR OLED de 6,7 pulgadas con ProMotion 120 Hz y HDR10+. Esto significa que los colores se ven más vivos, el movimiento en juegos o videos es más suave y la resolución alta permite ver detalles con claridad.

Potencia y rendimiento: Chip A18 Bionic, el cerebro del teléfono. Este procesador permite abrir apps, editar fotos y videos o jugar sin que el teléfono se vuelva lento, con un consumo de batería optimizado.

Almacenamiento: Opciones de 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB, suficiente espacio para fotos, videos y apps sin preocuparse por quedarse sin memoria.

Cámara: Principal de 48 MP con teleobjetivo de 6x. Permite hacer fotos muy detalladas y usar el zoom sin perder calidad, ideal para retratos o paisajes lejanos.

Batería y cargador: Hasta 29 horas de reproducción de video y carga rápida de 20 W (cargador no incluido). Esto asegura que el teléfono dure todo el día y se cargue rápido cuando lo necesites.

Sonido: Altavoces estéreo con Dolby Atmos, para que ver series, videos o escuchar música sea envolvente y nítido.

Conectividad: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, UWB y puerto USB-C. Esto permite conexiones rápidas para internet, transferencias de archivos y compatibilidad con otros dispositivos.

Cada iPhone viene con una cobertura de reparación de hardware de un año y hasta 90 días de soporte técnico gratuito. MACSTOREONLINE.COM

Motorola Edge 60 Pro; el nuevo modelo estrella de la marca

Es el smartphone insignia de Motorola esta diseñado para soportar condiciones extremas y ser un sistema confiable. Este dispositivo es elegante, resistente y fluido, ideal para quienes usan el móvil para trabajo, entretenimiento o capturar momentos con calidad profesional y sin complicaciones.

Sus especificaciones son:

Diseño y colores: cuerpo con vidrio Gorilla Glass 7i y marco de aluminio, certificado IP68/IP69 para resistencia al agua, polvo y golpes. Opciones de color en tonos premium con acabado Pantone.

Pantalla: pOLED curva de 6,7 pulgadas, resolución 1.220 x 2.712 píxeles, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 4.500 nits. Colores vibrantes y alta fluidez, ideal para contenido HDR10+ y juegos exigentes.

Potencia y rendimiento: Procesador MediaTek Dimensity 8350 Extreme de 4 nm, capaz de manejar multitarea pesada, gaming avanzado y aplicaciones de creación sin retrasos.

Almacenamiento: Opciones de 256 GB y 512 GB con memoria UFS 4.0 de alta velocidad, sin ranura microSD.

Cámara: Triple cámara trasera con principal de 50 MP con OIS, ultra gran angular de 50 MP y teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x; cámara frontal de 50 MP, ideal para fotos y videos en 4K.

Batería y cargador: Batería de 6.000 mAh con carga rápida de 90 W, carga inalámbrica de 15 W y carga inversa de 5 W, pensada para jornadas prolongadas.

Sonido: altavoces estéreo con Dolby Atmos para sonido envolvente en juegos, videos y música.

Conectividad: Compatibilidad con 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 y puerto USB-C para carga y transferencia rápida.

Elegante diseño curvo con cuatro cámaras profesionales. MOTOROLA.COM

Samsung Galaxy Z Fold 7: Una experiencia única

El Galaxy Z Fold 7 destaca por ofrecer la experiencia de una tablet en un teléfono plegable. Ofrece mejoras asombrosas de IA y juegos, lo que mejora enormemente tu experiencia general.

El soporte optimizado de Vulkan y descubre cómo el ray tracing en tiempo real da vida a cada escena. Además, el motor móvil pionero de imagen natural digital (mDNIe) garantiza la calidad de la pantalla sin agotar la batería.

Sus especificaciones son:

Diseño y colores: 8 pulgadas desplegado, 6,3 pulgadas externo, 253 g y 6 mm de grosor. Colores Phantom Black, Icy Blue y Cream. Robusto y cómodo para uso diario.

Pantalla: Dynamic AMOLED 2X con tasa adaptativa de hasta 120 Hz. Perfecta para multitarea y disfrutar de contenido multimedia en gran formato.

Potencia y rendimiento: Snapdragon 8 Elite. Maneja apps exigentes y multitarea sin retrasos.

Almacenamiento: 256 GB, 512 GB y 1 TB. Espacio para documentos, fotos y archivos grandes.

Cámara: Triple cámara: 200 MP principal, 12 MP ultra gran angular y 10 MP teleobjetivo con zoom óptico 3x. Captura fotos nítidas y versátiles para distintas situaciones.

Batería y cargador: 4400 mAh con carga rápida 25 W. Dura todo el día y se recarga rápidamente.

Sonido: Altavoces estéreo con Dolby Atmos. Audio envolvente para películas y música.

Conectividad: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 y USB-C. Conexiones rápidas y confiables para todo tipo de uso.

Conecta tu Galaxy Z Fold7 con el Galaxy Watch8 Classic y otros dispositivos Galaxy para una experiencia de vida perfecta e inteligente. SAMSUNG.COM

Google Pixel 9 Pro; el asistente para el día a día

Usa la IA para potenciar tus ideas, buscar y organizar información fácilmente y dar rienda suelta a tu creatividad. El teléfono se adapta a tu uso, desde organizar tus fotos automáticamente hasta mejorar la calidad de tus imágenes y videos sin que tengas que ajustarlas manualmente.

Además, su experiencia Android pura asegura que todo funcione de manera fluida y sin aplicaciones innecesarias que ocupen espacio o ralenticen el dispositivo. La combinación de IA y potencia hace que cada interacción, desde tomar una foto hasta abrir varias apps, sea rápida y precisa.

Sus especificaciones son:

Diseño y colores: Marco de aluminio reciclado y trasera de vidrio Gorilla Glass Victus. Colores Obsidian, Hazel y Rose. Resistente y elegante, se siente sólido en la mano.

Pantalla: OLED de 6,7 pulgadas, resolución 2400 x 1080, 120 Hz y HDR10+. Colores vibrantes y movimiento suave, perfecto para videos y juegos.

Potencia y rendimiento: Chip Google Tensor G4. Ejecuta apps y tareas de IA sin lentitud, ideal para multitarea exigente.

Almacenamiento: 128 GB y 256 GB, suficiente para fotos, videos y apps, sin necesidad de microSD.

Cámara: principal 50 MP y ultra gran angular 12 MP. La IA ayuda a mejorar fotos y videos en cualquier condición de luz.

Batería y cargador: 5000 mAh, carga rápida 30 W, inalámbrica 15 W. Autonomía suficiente para todo el día.

Sonido: Altavoces estéreo con Dolby Atmos. Experiencia envolvente al ver contenido multimedia.

Conectividad: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 y USB-C 3.2. Conexiones rápidas y compatibles con todos tus dispositivos.

Pixel 9 Pro combina un potente teleobjetivo y procesamiento de vídeo avanzado para grabar vídeos fluidos de alta calidad. STORE.GOOGLE.COM

Xiaomi Redmi Note 14 Pro; experiencia equilibrada

Diseñado para ofrecer estética y comodidad, el nuevo Redmi Note 14 Pro destaca con una elegante curvatura, que le da un estilo fresco y vibrante.

Esta es una opción interesante en 2025 para quienes buscan un smartphone potente a un precio accesible. Su diseño moderno y ergonómico facilita su uso diario, mientras que su pantalla AMOLED y alta tasa de refresco ofrecen una experiencia visual fluida y agradable para ver series, jugar o navegar por redes sociales.

Su sistema de cámaras permite capturar fotos con gran nivel de detalle y videos claros en distintas condiciones de luz, ideal para quienes disfrutan de la fotografía móvil sin invertir en un buque insignia. Además, su batería de larga duración y carga rápida aseguran autonomía durante todo el día, convirtiéndolo en un dispositivo confiable para usuarios activos.

Sus especificaciones son:

Diseño y colores: Disponible en Midnight Black, Coral Green y Lavender. Acabados en vidrio curvado y marco metálico, con un diseño ligero y cómodo para usar con una mano.

Pantalla: AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución FHD+ (1220 x 2712 píxeles), 120 Hz y compatible con HDR10+. Ofrece colores vivos y movimiento suave, ideal para videos y juegos.

Potencia y rendimiento: Procesador MediaTek Dimensity 7300-Ultra, CPU de ocho núcleos hasta 2,5 GHz y GPU Mali-G615 MC2. Versiones de 8 GB de RAM con 256 GB o 512 GB de almacenamiento interno, asegurando fluidez en apps y multitarea.

Cámara: Triple cámara con principal de 200 MP con OIS, ultra gran angular de 8 MP y macro de 2 MP. Cámara frontal de 20 MP para selfies nítidas y detalladas.

Batería y cargador: 5110 mAh con carga rápida de 45 W, capaz de completar la carga en aproximadamente 45 minutos.

Sonido: Altavoces estéreo que ofrecen un sonido envolvente y claro para multimedia.

Conectividad: Redes 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 y USB-C, garantizando conexiones rápidas y estables.

La curvatura de la pantalla está diseñada para adaptarse a la forma de tu palma, ofreciendo un agarre más cómodo en el Redmi Note 14 Pro 5G. MI.COM/ESPECIAL

Oppo Find N3 Flip; plegable compacto pero potente

El Oppo Find N3 Flip sigue siendo un modelo a considerar en 2025 para quienes buscan un smartphone plegable funcional y más accesible que los Fold de Samsung. Su diseño compacto facilita transportarlo y usarlo con una sola mano, ideal para quienes necesitan un dispositivo práctico sin renunciar a la experiencia de un gama alta.

Su rendimiento ágil y su sistema de cámaras versátil lo hacen perfecto para capturar fotos, navegar en redes o disfrutar de contenido multimedia. La batería de larga duración y la carga rápida aseguran que acompañe tu ritmo diario, convirtiéndolo en una opción confiable para uso profesional y entretenimiento.

Sus especificaciones son:

Diseño y colores: Disponible en acabados de vidrio y metal, en colores Glazed Black y Astral Gold, lo que le da una apariencia moderna y elegante. Su diseño plegable lo hace muy compacto, facilitando su transporte y uso diario. Tiene un grosor de 16.5 mm cuando está plegado, ofreciendo un agarre cómodo y seguro.

Pantalla: Pantalla principal AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución FHD+ (2520 x 1080 píxeles) y tasa de refresco de 120Hz, para una experiencia visual fluida y envolvente. Pantalla externa de 3,26 pulgadas que permite revisar notificaciones o responder mensajes sin abrir el dispositivo, agregando comodidad y rapidez.

Potencia y rendimiento: Incorpora el chip MediaTek Dimensity 9200, que garantiza fluidez en tareas cotidianas y aplicaciones exigentes. Su eficiencia energética ayuda a prolongar la duración de la batería, manteniendo el dispositivo rápido y estable durante todo el día.

Almacenamiento: Disponible en versiones de 256 GB y 512 GB sin ranura para microSD. Ofrece espacio suficiente para fotos, videos y aplicaciones pesadas, evitando preocupaciones por quedarse sin memoria.

Cámara: Sensor principal de 50 MP con estabilización óptica de imagen (OIS), cámara ultra gran angular de 8 MP y teleobjetivo de 32 MP con zoom óptico 2x. Colores precisos y detalles nítidos gracias a la colaboración con Hasselblad.

Batería y cargador: Batería de 4300 mAh con carga rápida de 67 W, capaz de llegar al 100% en 35 minutos. Esto asegura energía suficiente durante todo el día sin largas esperas para recargar.

Sonido: Altavoces estéreo con sonido claro y envolvente, compatible con Dolby Atmos, mejorando la experiencia en juegos y multimedia.

Conectividad: Soporta 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 y puerto USB-C, garantizando conexiones rápidas, estables y compatibilidad con distintos dispositivos.

Con el diseño renovado, cada elemento se siente armonioso y agradable al tacto. OPPO.COM

Los mejores celulares a tu alcance este Black Friday

Este Black Friday 2025 es la oportunidad perfecta para llevar tu experiencia móvil al siguiente nivel. Los smartphones de esta selección destacan por su potencia, cámaras de alta calidad, fluidez en multitarea y funciones inteligentes que facilitan tu día a día.

Además, hay opciones para todos los gustos y presupuestos, desde modelos premium hasta alternativas equilibradas de gama media.

¡No pierdas la oportunidad de conseguir tu celular ideal con las ofertas de Mercado Libre durante el Black Friday! Es el momento de llevarte lo último en innovación, rendimiento y estilo al mejor precio y con toda la confianza de comprar en línea.