Xbox lanza espectacular consola para celebrar su 25 aniversario

Xbox aprovechó la celebración de su Games Showcase 2026 para presentar una de las sorpresas más llamativas del evento: una consola de edición especial creada para conmemorar los 25 años de la marca . La compañía reveló la nueva Xbox Series X25 Limited Edition, un modelo inspirado en la consola original que debutó en 2001 y que busca rendir homenaje a la historia de la plataforma y a la comunidad que la ha acompañado durante más de dos décadas.

El anuncio formó parte de una presentación cargada de novedades, aunque la nueva consola conmemorativa se robó buena parte de la atención gracias a su diseño retro y detalles exclusivos. Xbox señaló que el lanzamiento forma parte de las celebraciones por su 25.º aniversario, una fecha que marcará oficialmente en 2026.

Una edición limitada inspirada en la primera Xbox

La Xbox Series X25 Limited Edition recupera elementos visuales de la consola original, incluyendo acabados translúcidos y el característico tono verde que se convirtió en uno de los sellos distintivos de la marca. El diseño busca combinar la estética clásica con la tecnología actual de la familia Xbox Series X .

Junto a la consola también fue presentado el Xbox Wireless Controller X25 Special Edition, un mando que incorpora referencias a los primeros controles de la compañía, desde los colores tradicionales de los botones ABXY hasta detalles inspirados en el icónico control "Duke".

El aniversario también llega acompañado de grandes videojuegos

Además del nuevo hardware, Xbox utilizó el Games Showcase 2026 para mostrar avances de algunos de sus proyectos más importantes. Entre ellos destacaron nuevos vistazos a Gears of War: E-Day, Fable, Halo: Campaign Evolved, Minecraft Dungeons II y State of Decay 3.

La compañía también confirmó que Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution serán exclusivos para consolas Xbox , reforzando su estrategia para impulsar la plataforma durante los próximos años.

La nueva consola y el control del 25.º aniversario estarán disponibles en mercados seleccionados a partir de noviembre como una edición limitada, convirtiéndose en uno de los productos más especiales para los seguidores de la marca en el marco de sus celebraciones.

ESPECIAL/ XBOX.

SV