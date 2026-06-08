Lista de celulares Xiaomi que se actualizarán a HyperOS 4

Xiaomi continúa trabajando en la evolución de su sistema operativo y todo apunta a que HyperOS 4 será una de las actualizaciones más importantes para sus dispositivos en los próximos meses. Como es habitual, la compañía renueva constantemente el software de sus smartphones para ofrecer nuevas funciones, mejoras de rendimiento y una experiencia más optimizada para los usuarios.La próxima versión de la capa de personalización de Xiaomi estará basada en Android 17 y llegará inicialmente a los dispositivos más recientes de la marca, para posteriormente expandirse a modelos de generaciones anteriores.De acuerdo con información que ha comenzado a circular en la industria, la beta global de HyperOS 4 podría lanzarse entre julio y agosto de 2026. Por su parte, las primeras versiones estables comenzarían a desplegarse entre agosto y septiembre para los dispositivos compatibles más recientes.Los teléfonos de generaciones anteriores podrían recibir la actualización durante los últimos meses de 2026, dependiendo de la región y del calendario de despliegue establecido por Xiaomi.Aunque Xiaomi todavía no ha confirmado oficialmente qué dispositivos recibirán HyperOS 4, si se toma como referencia la política de actualizaciones que la compañía ha mantenido durante los últimos años, estos serían algunos de los modelos con mayores probabilidades de actualizarse.XiaomiRedmiPOCOAunque Xiaomi todavía no ha revelado todas las características de HyperOS 4, se espera que la actualización incorpore mejoras en la gestión de batería, optimización del rendimiento, nuevas funciones de inteligencia artificial, mayor integración entre dispositivos del ecosistema Xiaomi y una experiencia de usuario más fluida.Como ocurre con cada nueva versión del sistema, la disponibilidad final dependerá de la región, el operador y el modelo específico del dispositivo.Por ahora, los usuarios deberán esperar el anuncio oficial de Xiaomi para conocer la lista definitiva de teléfonos compatibles con HyperOS 4 y el calendario completo de actualización.CA