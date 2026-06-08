Lista de celulares Xiaomi que se actualizarán a HyperOS 4

Xiaomi continúa trabajando en la evolución de su sistema operativo y todo apunta a que HyperOS 4 será una de las actualizaciones más importantes para sus dispositivos en los próximos meses.

Como es habitual, la compañía renueva constantemente el software de sus smartphones para ofrecer nuevas funciones, mejoras de rendimiento y una experiencia más optimizada para los usuarios.

La próxima versión de la capa de personalización de Xiaomi estará basada en Android 17 y llegará inicialmente a los dispositivos más recientes de la marca, para posteriormente expandirse a modelos de generaciones anteriores.

¿Cuándo llegará HyperOS 4 a los celulares Xiaomi?

De acuerdo con información que ha comenzado a circular en la industria, la beta global de HyperOS 4 podría lanzarse entre julio y agosto de 2026. Por su parte, las primeras versiones estables comenzarían a desplegarse entre agosto y septiembre para los dispositivos compatibles más recientes.

Los teléfonos de generaciones anteriores podrían recibir la actualización durante los últimos meses de 2026, dependiendo de la región y del calendario de despliegue establecido por Xiaomi.

Lista de celulares Xiaomi compatibles con HyperOS 4

Aunque Xiaomi todavía no ha confirmado oficialmente qué dispositivos recibirán HyperOS 4 , si se toma como referencia la política de actualizaciones que la compañía ha mantenido durante los últimos años, estos serían algunos de los modelos con mayores probabilidades de actualizarse.

Xiaomi

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17T

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15T

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pr

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14 Civi

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Mix Flip

Redmi

Redmi Turbo 5

Redmi 15

Redmi 15 4G

Redmi 15C

Redmi 15C 4G

Redmi 15A

Redmi A7

Redmi A7 Pro

Redmi A7 Pro 4G

Redmi A5

Redmi Pad 2 9.7

Redmi Note 15

Redmi Note 15 4G

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15 Pro 4G

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 15 Special

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14S

POCO

Poco Pad X1

Poco Pad M1

Poco Pad C1

Poco M8

Poco M8s

Poco M8 Pro

Poco M7 4G

Poco M7 Plus

Poco C85

Poco C85 4G

Poco C85x

Poco C81

Poco C81 Pro

Poco C81x

Poco C71

Poco F8 Pro

Poco F8 Ultra

Poco F7

Poco F7 Pro

Poco F7 Ultra

Poco F6

Poco F6 Pro

Poco X8 Pro

Poco X8 Pro Max

Poco X7

Poco X7 Pro

Poco X6 Pro

¿Qué novedades traerá HyperOS 4?

Aunque Xiaomi todavía no ha revelado todas las características de HyperOS 4, se espera que la actualización incorpore mejoras en la gestión de batería, optimización del rendimiento, nuevas funciones de inteligencia artificial, mayor integración entre dispositivos del ecosistema Xiaomi y una experiencia de usuario más fluida.

Como ocurre con cada nueva versión del sistema, la disponibilidad final dependerá de la región, el operador y el modelo específico del dispositivo.

Por ahora, los usuarios deberán esperar el anuncio oficial de Xiaomi para conocer la lista definitiva de teléfonos compatibles con HyperOS 4 y el calendario completo de actualización.

CA