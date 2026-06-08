Lunes, 08 de Junio 2026

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Lista de celulares Xiaomi que se actualizarán a HyperOS 4

Como es habitual, la compañía renueva constantemente el software de sus smartphones para ofrecer nuevas funciones para los usuarios

Por: Carlos Tirado Arámburo

Aunque Xiaomi todavía no ha confirmado oficialmente qué dispositivos recibirán HyperOS 4, si se toma como referencia la política de actualizaciones que la compañía ha mantenido durante los últimos años. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Aunque Xiaomi todavía no ha confirmado oficialmente qué dispositivos recibirán HyperOS 4, si se toma como referencia la política de actualizaciones que la compañía ha mantenido durante los últimos años. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Xiaomi continúa trabajando en la evolución de su sistema operativo y todo apunta a que HyperOS 4 será una de las actualizaciones más importantes para sus dispositivos en los próximos meses. 

Como es habitual, la compañía renueva constantemente el software de sus smartphones para ofrecer nuevas funciones, mejoras de rendimiento y una experiencia más optimizada para los usuarios.

La próxima versión de la capa de personalización de Xiaomi estará basada en Android 17 y llegará inicialmente a los dispositivos más recientes de la marca, para posteriormente expandirse a modelos de generaciones anteriores.

¿Cuándo llegará HyperOS 4 a los celulares Xiaomi?

De acuerdo con información que ha comenzado a circular en la industria, la beta global de HyperOS 4 podría lanzarse entre julio y agosto de 2026. Por su parte, las primeras versiones estables comenzarían a desplegarse entre agosto y septiembre para los dispositivos compatibles más recientes.

Los teléfonos de generaciones anteriores podrían recibir la actualización durante los últimos meses de 2026, dependiendo de la región y del calendario de despliegue establecido por Xiaomi.

Lista de celulares Xiaomi compatibles con HyperOS 4

Aunque Xiaomi todavía no ha confirmado oficialmente qué dispositivos recibirán HyperOS 4, si se toma como referencia la política de actualizaciones que la compañía ha mantenido durante los últimos años, estos serían algunos de los modelos con mayores probabilidades de actualizarse.

Xiaomi

  • Xiaomi 17
  • Xiaomi 17 Ultra
  • Xiaomi 17T
  • Xiaomi 17T Pro
  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15T
  • Xiaomi 15T Pro
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14 Pr
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14T
  • Xiaomi 14T Pro
  • Xiaomi 14 Civi
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi Mix Flip

Redmi

  • Redmi Turbo 5
  • Redmi 15
  • Redmi 15 4G
  • Redmi 15C
  • Redmi 15C 4G
  • Redmi 15A
  • Redmi A7
  • Redmi A7 Pro
  • Redmi A7 Pro 4G
  • Redmi A5
  • Redmi Pad 2 9.7
  • Redmi Note 15
  • Redmi Note 15 4G
  • Redmi Note 15 Pro
  • Redmi Note 15 Pro 4G
  • Redmi Note 15 Pro+
  • Redmi Note 15 Special
  • Redmi Note 14 4G
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 14 Pro+
  • Redmi Note 14S

POCO

  • Poco Pad X1
  • Poco Pad M1
  • Poco Pad C1
  • Poco M8
  • Poco M8s
  • Poco M8 Pro
  • Poco M7 4G
  • Poco M7 Plus
  • Poco C85
  • Poco C85 4G
  • Poco C85x
  • Poco C81
  • Poco C81 Pro
  • Poco C81x
  • Poco C71
  • Poco F8 Pro
  • Poco F8 Ultra
  • Poco F7
  • Poco F7 Pro
  • Poco F7 Ultra
  • Poco F6
  • Poco F6 Pro
  • Poco X8 Pro
  • Poco X8 Pro Max
  • Poco X7
  • Poco X7 Pro
  • Poco X6 Pro

¿Qué novedades traerá HyperOS 4?

Aunque Xiaomi todavía no ha revelado todas las características de HyperOS 4, se espera que la actualización incorpore mejoras en la gestión de batería, optimización del rendimiento, nuevas funciones de inteligencia artificial, mayor integración entre dispositivos del ecosistema Xiaomi y una experiencia de usuario más fluida.

Como ocurre con cada nueva versión del sistema, la disponibilidad final dependerá de la región, el operador y el modelo específico del dispositivo.

Por ahora, los usuarios deberán esperar el anuncio oficial de Xiaomi para conocer la lista definitiva de teléfonos compatibles con HyperOS 4 y el calendario completo de actualización.

CA

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