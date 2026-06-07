Este domingo 7 de junio se celebró una nueva edición del Xbox Games Showcase, el evento digital anual de Microsoft en el que cada verano se presentan anuncios de próximos videojuegos, novedades para sus plataformas y adelantos de proyectos en desarrollo.

La séptima edición del escaparate sirvió además para conmemorar los 25 años de Xbox y marcó una nueva etapa para la compañía bajo el liderazgo de Asha Sharma , quien asumió la dirección ejecutiva tras la salida de Phil Spencer. Durante la presentación se dieron a conocer varios de los títulos que llegarán entre finales de 2026 y los primeros meses de 2027.

Uno de los espacios más destacados estuvo dedicado a "Gears of War: E-Day", aunque también se aprovecharon los reflectores para revelar nuevos detalles de la edición especial "Xbox Series X25". La consola contará con un diseño en color verde translúcido y estará disponible a partir de noviembre.

Entre los anuncios más importantes figuró precisamente "Gears of War: E-Day", desarrollado por The Coalition, cuyo lanzamiento está programado para el 6 de octubre de 2026 en Xbox Series X/S y PC. El nuevo avance mostró los acontecimientos del Día de la Emergencia en Kalona, donde Marcus Fenix y Dominic Santiago enfrentarán el surgimiento de los Locust y los primeros combates contra esta amenaza.

Por su parte, Playground Games presentó un nuevo vistazo a "Fable". El adelanto profundizó en su historia, las mecánicas renovadas y la participación de Isabel, una nueva antagonista interpretada por Hayley Atwell. El juego llevará a los jugadores por enfrentamientos con criaturas fantásticas y diversas aventuras dentro del reino de Albion. Su estreno está previsto para el 23 de febrero de 2027.

Otro de los anuncios relevantes fue el remake de "Halo: Combat Evolved", que incorporará gráficos mejorados, el nuevo contenido narrativo "Operación: Meteorito", tres misiones inéditas y un arsenal ampliado. El título llegará el 28 de julio de 2026 y estará disponible desde el primer día en Game Pass.

Asimismo, Undead Labs mostró un nuevo tráiler de "State of Decay 3", cuyo desarrollo continúa avanzando tras varias pruebas alfa con la comunidad. El estudio confirmó que el juego debutará oficialmente en algún momento de 2027.

Atlus también tuvo presencia en el evento con "Persona 4 Revival", remake que se estrenará el 18 de febrero de 2027 con mejoras visuales y ajustes de jugabilidad. Además, la compañía confirmó que "Persona 6" sigue en desarrollo, aunque todavía no cuenta con fecha de lanzamiento.

SEGA cerró uno de los anuncios más comentados con la presentación de "Crazy Taxi: World Tour". Tras meses de rumores y pistas en redes sociales, la icónica franquicia de conducción regresará en 2027 con nuevas acrobacias, desafíos y el regreso de personajes clásicos como Axel.

Otros títulos anunciados durante el Xbox Games Showcase

"Resonance: A Plague Tale Legacy", de Asobo Studio, disponible en Game Pass desde el 27 de agosto de 2026.

"Minecraft Dungeons 2", con estreno previsto para el 29 de septiembre de 2026 y llegada simultánea a Game Pass.

"Metro 2039", nueva entrega de supervivencia ambientada bajo las ruinas de Moscú, programada para febrero de 2027.

"Bad Magpie", de Milktooth, una peculiar aventura protagonizada por una urraca de una sola ala que llegará en 2027.

"Wo Long 2: Wings of Ember", de Team Ninja, secuela de acción y rol que continuará los sucesos del juego original a principios de 2027.

"Senua", de Ninja Theory, una nueva historia ambientada después de los acontecimientos de Hellblade II, prevista para 2027.

"Spyro: A Realm Beyond", desarrollado por Toys for Bob, que marcará el regreso del famoso dragón morado durante la primavera de 2027.

SV