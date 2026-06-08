iPhone 18 Pro Max se convertiría en el iPhone más pesado de la historia

Las filtraciones sobre la próxima generación de smartphones de Apple continúan apareciendo y ahora apuntan directamente al iPhone 18 Pro Max , el modelo más avanzado de la compañía para 2026. Nuevos reportes provenientes de la cadena de suministro revelan información sobre su diseño, colores, grosor y una importante mejora en la batería que podría convertirlo en el iPhone más pesado de la historia.

De acuerdo con diversas fuentes cercanas a la producción, Apple estaría probando tres nuevas opciones de color para el marco de aluminio del iPhone 18 Pro Max y del iPhone 18 Pro: cereza oscuro, azul nube y negro. Con estas tonalidades, la compañía buscaría ofrecer una identidad visual más diferenciada para su próxima generación de dispositivos premium.

El iPhone más pesado de la historia

Uno de los detalles que más ha llamado la atención en las recientes filtraciones está relacionado con las dimensiones y el peso del dispositivo. Según Ice Universe, reconocido filtrador de tecnología con un sólido historial de aciertos y presencia en Weibo, el iPhone 18 Pro Max tendría un grosor de 8.75 mm, exactamente el mismo que el del iPhone 17 Pro Max.

Esta información contradice reportes previos que sugerían que Apple aumentaría ligeramente el grosor del terminal para integrar componentes internos de mayor tamaño, especialmente un nuevo sistema de batería con mayor capacidad.

Curiosamente, el propio Ice Universe había señalado anteriormente que el iPhone 18 Pro Max podría ser más grueso que su predecesor. Sin embargo, las filtraciones más recientes indican que Apple habría logrado mantener las mismas dimensiones externas sin sacrificar mejoras internas.

Una batería más grande sin aumentar el grosor

La principal razón detrás de estas modificaciones sería la incorporación de una batería de mayor capacidad. Si bien Apple aún no ha confirmado ninguna especificación oficial, diversas fuentes aseguran que la compañía estaría trabajando en nuevas tecnologías de empaquetado interno para aprovechar mejor el espacio disponible.

Mantener el grosor actual del dispositivo permitiría a Apple conservar la ergonomía característica de sus modelos Pro Max, al mismo tiempo que ofrecería una mayor autonomía. Durante años, la empresa ha priorizado diseños delgados y elegantes, incluso cuando ello implicaba limitar el espacio interno para algunos componentes.

No obstante, una batería más grande podría traducirse en un aumento considerable del peso total del dispositivo. De confirmarse estos rumores, el iPhone 18 Pro Max podría convertirse en el iPhone más pesado jamás fabricado por Apple, una decisión que buscaría responder a la creciente demanda de los usuarios por una mayor duración de batería.

¿Cuándo se presentará el iPhone 18 Pro Max?

Aunque Apple no ha realizado anuncios oficiales, se espera que el iPhone 18 Pro Max sea presentado durante el tradicional evento de lanzamiento de septiembre. Hasta entonces, las filtraciones seguirán ofreciendo pistas sobre lo que podría convertirse en uno de los smartphones más ambiciosos de la compañía.

CA