¿Cuál sería el precio del iPhone 18 Pro Max en México?

Todo parece indicar que los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max llegarán con mejor calidad fotográfica, potencia y eficiencia energética. Sin embargo, estas novedades de Apple también tendrán un costo muy caro en el bolsillo de sus usuarios, ya que de acuerdo a filtraciones el precio será más elevado que en generaciones anteriores.

De acuerdo con reportes de sitios como MacRumors y filtradores como Fixed Focus Digital, la compañía estaría por presentar los modelos más nuevos y avanzados de la familia iPhone 18 durante septiembre de 2026, acompañados por innovadores funciones de Inteligencia Artificial y uno de los procesadores con más potencia que se ha usado hasta la fecha.

¿Qué procesador tendrá el iPhone 18 Pro Max?

El iPhone 18 Pro Max apostará por un procesador de 2 nanómetros, este procesador permitiría una mejora significativa en el rendimiento del dispositivo en general, además de ofrecer un reducido consumo energético y una mayor autonomía en su batería.

La reducción en el tamaño de sus transistores también ayudaría a mejorar las tareas relacionadas con Inteligencia Artificial, edición de video, fotografía y videojuegos.

Según las filtraciones, este actuar por parte de Apple sería para diferenciar más a los modelos Pro de los estándar.

Cámara de 48 megapíxeles con apertura variable

El iPhone 18 Pro Max mantendría un sensor de 48 megapíxeles, con una apertura variable, una característica que ya utilizan algunos dispositivos Android de gama alta.

Esta característica permitiría controlar la cantidad de luz que entra al sensor dependiendo de las condiciones de la escena. Esto se traduciría en mejores fotografías nocturnas, retratos aún más precisos y un mayor control del usuario sobre la profundidad de campo.

Este sería el precio del iPhone 18 Pro Max en México

Las filtraciones indican que el precio del iPhone Pro sería de un aproximado de mil 319 euros, mientras que el iPhone Pro Max costaría mil 469 euros.

Tomando como referencia el tipo de cambio actual del euro al peso mexicano, y variables como el costo de importación, el iPhone 18 Pro Max podría costar entre 34 mil y 38 mil pesos. Mientras que el iPhone Pro costaría entre 30 mil pesos mexicanos y 34 mil pesos mexicanos en el mercado de nuestro país.

CA

