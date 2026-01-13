X reporta fallas este martes 13; esto se sabe

Este martes 13, fecha asociada popularmente a la mala suerte, la red social X (anteriormente conocida como Twitter) ha experimentado un colapso significativo a nivel mundial. Según los datos proporcionados por el portal especializado Downdetector, los fallos comenzaron a reportarse masivamente alrededor de las 15:00 horas (hora peninsular española), momento en el que miles de usuarios detectaron la imposibilidad de visualizar las últimas actualizaciones en su línea de tiempo, dejando la plataforma inoperativa para la conversación en tiempo real.

Las incidencias técnicas no se limitaron a un solo entorno, afectando tanto a la versión web de escritorio como a la aplicación para dispositivos móviles.

Los usuarios señalaron que, además de los problemas para cargar nuevas publicaciones en el “feed”, el asistente de inteligencia artificial desarrollado por la empresa xAI, conocido como Grok, también dejó de funcionar. Esta interrupción generalizada paralizó momentáneamente la actividad en la red social propiedad de Elon Musk, generando incertidumbre sobre el origen del fallo.

A pesar de la magnitud de la caída, el servicio parece estar recuperándose poco a poco. Las estadísticas de Downdetector muestran una curva descendente en el número de informes de error, y diversos usuarios han confirmado que la aplicación ha vuelto a cargar contenido en sus teléfonos móviles. Hasta el momento, la compañía no ha emitido un comunicado oficial que aclare el motivo técnico exacto que provocó esta interrupción en los servidores, manteniendo la causa del incidente como desconocida.

Mientras se normaliza el servicio por completo, es importante recordar las recomendaciones oficiales que ofrece X en su 'Centro de ayuda' para descartar problemas locales. La plataforma sugiere verificar la conexión de red y, en caso de utilizar una VPN, intentar desactivarla para ver si se soluciona el problema de conectividad. Asimismo, aconsejan contactar con el proveedor de VPN si el fallo persiste únicamente al usar dicha herramienta.

Te puede interesar: Apple y Google se alían para integrar los modelos de Gemini

Finalmente, para aquellos usuarios que aún experimenten dificultades, existen otras medidas básicas de solución de problemas. Se recomienda utilizar navegadores en modo incógnito o ventanas privadas para comprobar si la web carga correctamente sin la interferencia de cookies o caché. De igual manera, es fundamental verificar que se tiene instalada la última versión del navegador o de la aplicación móvil, ya que las actualizaciones suelen corregir errores de compatibilidad y mejorar la estabilidad del servicio.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS