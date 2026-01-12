Apple se ha aliado con Google para impulsar sus funciones de inteligencia artificial (IA) en productos como Siri , a finales de este 2026, según informaron los dos titanes tecnológicos este lunes.

"Apple y Google han firmado un acuerdo de colaboración plurianual, en virtud del cual la próxima generación de modelos de base de Apple, se basará en los modelos Gemini y la tecnología en la nube de Google", anunciaron hoy las empresas en una declaración conjunta.

En tanto, de acuerdo con el comunicado, estos modelos impulsarán las futuras funciones de Apple Intelligence, incluida una versión más personalizada de Siri que llegará este año. Según reportan, esta será la mayor actualización en la historia de la asistente virtual.

"Tras una evaluación exhaustiva, Apple determinó que la tecnología de IA de Google ofrece la base más sólida para sus modelos de base, y está entusiasmada con las innovadoras experiencias que brindará a los usuarios de Apple", anota el texto.

Apple Intelligence seguirá funcionando en los dispositivos Apple y en Private Cloud Compute, manteniendo los estándares de privacidad líderes en la industria de Apple.

Un asistente virtual más personalizado

Esta colaboración entre Apple y Google será por varios años, según revelaron ambas compañías, y potenciará, de manera positiva, los modelos de inteligencia artificial ya existentes.

En cuanto a los usuarios, esta alianza es una excelente noticia, ya que han esperado por más de un año la promesa de una Siri más personalizada y conversacional. En septiembre del 2024, Apple publicó un video que mostraba cómo sería la Siri más personalizada dentro de iOS 18. En marzo del 2025 este video fue eliminado, y la compañía declaró “nos llevará más tiempo del que pensábamos”.

Actualmente, los usuarios de Apple pueden configurar sus dispositivos para permitir que Apple Intelligence se integre con ChatGPT de OpenAI.

La noticia, que fue filtrada hoy por CNBC, impulsó las acciones de ambos gigantes tecnológicos, con Alphabet (matriz de Google) superando una capitalización de mercado de cuatro billones de dólares.

Con información de EFE.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL