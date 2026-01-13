Eclipses solares 2026: ¿Cuántos habrá y en qué fechas?

Este 2026 se perfila como un excelente periodo para los entusiastas de la astronomía, ya que se podrán observar eclipses solares en fechas y lugares específicos. Aunque la visibilidad depende de la ubicación geográfica, la expectativa por estos eventos es alta. A continuación, te presentamos las fechas exactas de estos fenómenos y toda la información necesaria para no perderte ningún detalle.

Lee también: Nasa podrá explorar planetas más allá del sistema solar

¿Cuántos eclipses solares habrá en 2026?

En total habrá dos eclipses solares en 2026. De acuerdo con el portal especializado Star Walk, el calendario inicia con un eclipse solar anular el próximo 17 de febrero. Lamentablemente, la espectacular fase conocida como "anillo de fuego" únicamente será visible en partes remotas del mundo, destacando la Antártida. Este evento astronómico tendrá su hora de inicio a las 9:56 GMT y finalizará a las 14:27 GMT, siendo un espectáculo reservado para pocos afortunados en el hemisferio sur.

El segundo evento del año será un eclipse solar total, programado para el 12 de agosto. Este fenómeno cruzará regiones de Groenlandia, Islandia, Portugal y España, donde las personas ubicadas en la franja de totalidad verán el Sol completamente cubierto por la Luna. En la mayor parte de Europa, el eclipse se apreciará de forma parcial, ocultando el sol significativamente. El horario previsto inicia a las 15:34 GMT y concluye a las 19:57 GMT.

¿Qué es un eclipse solar y cuántos tipos hay?

Para comprender mejor estos sucesos, es importante saber que un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, proyectando una sombra sobre el planeta. Existen principalmente tres tipos:

El eclipse solar total el total, donde la Luna cubre por completo el disco solar. Eclipse solar anular, que ocurre cuando la Luna está más lejos de la Tierra y deja ver un anillo de luz solar. y eclipse solar parcial, cuando la Luna solo oculta una fracción del Sol.

Estos eclipses suelen ser de los fenómenos más esperados, no solo por los seguidores de los cuerpos celestes, sino por el público en general, debido al asombro, la curiosidad y la magia que despiertan. Sin embargo, es vital recordar que para observar cualquier evento astronómico que involucre al Sol, se deben utilizar gafas certificadas para proteger la vista de daños permanentes.

Finalmente, el 2026 ofrece dos grandes oportunidades para conectar con el cosmos. Ya sea que tengas la posibilidad de viajar a las zonas de visibilidad en Europa o la Antártida, o que decidas seguir las transmisiones en vivo a través de internet, estos eventos son un recordatorio de la precisión del universo y una cita imperdible para la comunidad científica y aficionada.

Con información de SUN.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS