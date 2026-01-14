¿Hytale llegará a PlayStation, Xbox y Nintendo Switch?

Hytale es un juego de aventuras sandbox desarrollado por Hypixel Studios, el cual combina la libertad de la construcción con bloques (como Minecraft) con elementos de rol centrados en la exploración, el combate y la narrativa en un mundo de fantasía generado procedimentalmente.

Este videojuego se centra en el combate ágil, la exploración de mazmorras, los encuentros con criaturas, la agricultura, la progresión en la artesanía y potentes herramientas de creación para mods, minijuegos y mundos personalizados, lo que lo hace ideal tanto para aventuras en solitario como para servidores multijugador.

En los últimos días, Hytale ha vuelto a resonar entre la comunidad gamer debido a su lanzamiento anticipado, no obstante, y a pesar de la euforia que provoca la llegada del mismo, múltiples usuarios se han hecho la interrogante sobre si este juego estará disponibles para consolas como PlayStation, Xbox y Nintendo Switch, o si por el contrario el videojuego solo estará disponible para PC.

Actualmente Hytale solo puede jugarse en PC a través de su launcher oficial. Sin embargo, Hypixel Studios ha confirmado en diversas ocasiones que tiene la intención de llevar este mundo digital a consolas en el futuro, no obstante, aun no existe una fecha concreta sobre el lanzamiento de esta modalidad, por lo que te recomendamos ser paciente.

Por ahora, quienes decidan adentrarse en este universo deberán hacerlo desde la comodidad de su ordenador. Las consolas y los dispositivos móviles deberán esperar un poco más, la intención existe, pero los retos para dar el salto a las consolas es considerable.

De momento, esperamos que puedas seguir disfrutando de los grandiosos escenarios y aventuras que Hytale ofrece.

