Eclipse Solar Anular 2026: ¿por qué se le llama anillo de fuego?

El año 2026 estará marcado por varios eventos astronómicos relevantes, entre ellos el primer eclipse solar del calendario, que será de tipo anular.

Este fenómeno ocurre cuando la Luna pasa frente al Sol sin cubrirlo por completo, lo que genera una imagen característica que ha despertado interés tanto en la ciencia como en la divulgación astronómica.

¿Por qué se llama eclipse solar anular?

El nombre de eclipse solar anular está directamente relacionado con la distancia entre la Tierra y la Luna durante el evento. De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), este tipo de eclipse ocurre cuando la Luna se encuentra cerca del punto más lejano de su órbita (apogeo). En esa posición, su tamaño aparente es ligeramente menor que el del Sol.

Como resultado, la Luna no logra cubrir por completo el disco solar. El borde exterior del Sol permanece visible y forma un círculo luminoso alrededor de la Luna, conocido popularmente como anillo de fuego. Según la NASA, este efecto no implica un aumento real de temperatura ni actividad solar adicional, sino que se trata de un fenómeno óptico causado por la alineación y las proporciones aparentes de ambos cuerpos celestes.

¿Cuándo será el eclipse solar anular de 2026?

De acuerdo con Star Walk, plataforma especializada en observación del cielo, el eclipse del 17 de febrero será anular, lo que permitirá apreciar el llamado anillo de fuego, un efecto visual que se produce cuando el borde del Sol permanece visible alrededor del disco lunar.

Aunque se trata de un evento poco común, su explicación responde a principios básicos de la mecánica celeste.

El eclipse solar anular del 17 de febrero iniciará aproximadamente a las 11:42 UTC y concluirá alrededor de las 14:27 UTC, con una duración total superior a cuatro horas. El punto máximo del fenómeno ocurrirá entre las 12:11 y las 12:13 UTC, momento en el que la Luna cubrirá cerca del 96.3 por ciento del diámetro solar, esto según el mismo sitio.

Durante esta fase máxima, el Sol no quedará completamente oculto. Esta diferencia es clave para distinguir un eclipse anular de uno total. En lugar de oscurecerse por completo, el cielo conservará parte de su luminosidad, mientras un aro brillante rodea la silueta oscura de la Luna.

¿Dónde se verá el eclipse solar anular de 2026?

La visibilidad del eclipse será parcial en regiones de América del Sur y África. Países como Argentina, Chile, Sudáfrica, Botsuana, Mozambique, Madagascar y Tanzania podrán observar distintas fases del fenómeno.

Sin embargo, la fase anular completa solo será visible desde la Antártida, donde pasará el eje central de la sombra lunar. En México no será observable de manera directa, aunque podrá seguirse mediante transmisiones en línea.

La Agencia Espacial Europea (ESA) explica que los eclipses anulares permiten estudiar con precisión la dinámica orbital de la Luna y el Sol, además de ofrecer oportunidades para la divulgación científica, siempre que se observen con la protección visual adecuada.

Aunque no todos los eclipses solares producen este efecto, el anillo de fuego se ha convertido en uno de los rasgos más reconocibles y espectaculares de la astronomía observable desde la Tierra.

