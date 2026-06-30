WhatsApp: ¿Podrás registrarte con nombres de famosos tras la nueva actualización?

WhatsApp prepara una de las funciones más esperadas por millones de usuarios: la posibilidad de compartir un nombre de usuario en lugar de tu número personal, una medida que promete reforzar la privacidad en la aplicación de mensajería.

La plataforma de mensajería propiedad de Meta anunció que comenzará a implementar de forma gradual una función que permitirá a los usuarios reservar un nombre de usuario único para que otras personas puedan encontrarlos sin necesidad de conocer su número telefónico. Se trata de uno de los cambios más importantes en materia de privacidad que ha recibido la aplicación en los últimos años.

La nueva herramienta llegará durante este año y busca resolver una de las principales preocupaciones de quienes utilizan WhatsApp para trabajar, vender productos, participar en comunidades o interactuar con personas que no forman parte de su círculo cercano.

¿Cómo reservar un nombre de usuario?

La función se está desplegando de manera gradual, por lo que no todos los usuarios podrán verla de inmediato. De acuerdo con WhatsApp, quienes deseen comprobar si ya tienen acceso deberán actualizar la aplicación a su versión más reciente y seguir esta ruta:

Configuración

Cuenta

Nombre de usuario

En dispositivos iPhone, la opción también puede aparecer directamente desde el perfil del usuario.

Los nombres de usuario deberán cumplir algunas reglas básicas:

Tener entre 3 y 35 caracteres.

Ser únicos dentro de la plataforma.

No existirán directorios públicos para buscarlos.

Tampoco aparecerán sugerencias automáticas mientras otra persona escribe.

Esto significa que alguien deberá conocer exactamente tu nombre de usuario para poder localizarte por primera vez.

Una nueva capa de privacidad para millones de usuarios

La llegada de los nombres de usuario responde a una necesidad que durante años expresaron muchos usuarios de la plataforma. En la práctica, compartir un usuario en lugar del número telefónico permitirá mantener mayor control sobre la información personal, especialmente cuando se interactúa con desconocidos.

La medida resulta especialmente útil para personas que:

Venden productos o servicios por internet.

Administran comunidades o grupos grandes.

Reciben consultas de clientes.

Colaboran con equipos de trabajo.

Participan en eventos o proyectos temporales.

En todos estos casos será posible decir simplemente: "Búscame con este usuario", sin necesidad de revelar el número de teléfono personal.

CANVA

¿Podré registrarme con el nombre de un famoso?

Además del nombre de usuario, Meta también trabaja en una clave opcional de nombre de usuario. Esta función añadirá una capa extra de seguridad para evitar que cualquier persona pueda escribirte únicamente porque encontró tu usuario publicado o filtrado en internet.

Con ello, los usuarios tendrán un mayor control sobre quién puede iniciar una conversación con ellos. La compañía también informó que reservará determinados nombres asociados con figuras públicas, celebridades, gobiernos y cuentas de alto perfil para disminuir el riesgo de suplantación de identidad dentro de la plataforma.

Los cinco cambios más recientes que llegan a WhatsApp

La incorporación de nombres de usuario forma parte de una serie de actualizaciones que buscan transformar la experiencia dentro de la aplicación.

Entre las funciones más recientes destacan:

Nombres de usuario: Permitirá contactar a otras personas sin compartir el número telefónico. La recepción inicial ha sido positiva, especialmente entre quienes buscan una mayor privacidad.

Permitirá contactar a otras personas sin compartir el número telefónico. La recepción inicial ha sido positiva, especialmente entre quienes buscan una mayor privacidad. Clave de usuario: Funcionará como una protección adicional para impedir mensajes no deseados si el nombre de usuario llega a hacerse público.

Funcionará como una protección adicional para impedir mensajes no deseados si el nombre de usuario llega a hacerse público. Privacidad avanzada en chats: WhatsApp incorporó herramientas para impedir que otros usuarios exporten conversaciones o descarguen automáticamente determinados contenidos compartidos en algunos chats.

WhatsApp incorporó herramientas para impedir que otros usuarios exporten conversaciones o descarguen automáticamente determinados contenidos compartidos en algunos chats. Resúmenes con Meta AI: La plataforma comenzó a probar resúmenes automáticos de mensajes no leídos mediante Meta AI, utilizando procesamiento privado. Mientras algunos usuarios consideran útil esta herramienta, otros mantienen dudas sobre la incorporación de inteligencia artificial en conversaciones personales.

La plataforma comenzó a probar resúmenes automáticos de mensajes no leídos mediante Meta AI, utilizando procesamiento privado. Mientras algunos usuarios consideran útil esta herramienta, otros mantienen dudas sobre la incorporación de inteligencia artificial en conversaciones personales. Anuncios en Estados y Canales: Meta introdujo publicidad dentro de la pestaña de Actualizaciones, sin modificar los chats privados. La decisión provocó opiniones divididas entre los usuarios, ya que muchos consideraban a WhatsApp una aplicación prácticamente libre de anuncios.

WhatsApp evoluciona hacia una plataforma más completa

Aunque WhatsApp continúa siendo una aplicación de mensajería con cifrado de extremo a extremo, la plataforma incorpora cada vez más herramientas relacionadas con identidad digital, descubrimiento de usuarios, inteligencia artificial, canales de difusión y nuevas opciones de monetización.

La incorporación de nombres de usuario representa uno de los cambios más prácticos para el uso cotidiano, ya que responde a una necesidad que millones de personas habían planteado desde hace años: poder iniciar conversaciones sin exponer información personal.

CANVA

En un contexto donde cada vez son más comunes las ventas en línea, los grupos masivos, las comunidades digitales y los contactos laborales temporales, esta función permitirá separar la identidad pública del número telefónico, ofreciendo una experiencia más segura para quienes desean controlar mejor su privacidad.

Con esta actualización, WhatsApp da un paso más hacia un modelo donde los usuarios tendrán más opciones para decidir cómo quieren ser encontrados, manteniendo el equilibrio entre comunicación, seguridad y protección de sus datos personales.

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