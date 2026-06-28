Filtran cómo será la cámara del iPhone 18 Pro Max

A pocos meses de su posible presentación oficial, nuevas filtraciones revelan que el iPhone 18 Pro Max podría incorporar la actualización de cámara más ambiciosa de Apple en años. Diversas fuentes cercanas a la cadena de suministro aseguran que la compañía trabaja en un sistema fotográfico completamente renovado, cuyo principal atractivo será una cámara con apertura variable y un sensor de mayor tamaño para mejorar la calidad de las imágenes.

De confirmarse estos reportes, el nuevo dispositivo buscaría competir directamente con los teléfonos Android de gama alta que actualmente dominan el apartado fotográfico.

Una cámara más grande y con mayor capacidad

Las filtraciones indican que tanto el iPhone 18 Pro como el iPhone 18 Pro Max estrenarán un sensor principal de 48 megapíxeles con un tamaño aproximado de 1/1.12 pulgadas, considerablemente superior al utilizado en la generación actual.

Este cambio obligaría a Apple a rediseñar el módulo trasero de cámaras. Según los modelos de prueba filtrados, la isla fotográfica sería cerca de dos milímetros más grande que la del iPhone 17 Pro.

Asimismo, el grosor del dispositivo también aumentaría ligeramente. Incluyendo el relieve del módulo fotográfico, el teléfono pasaría de aproximadamente 12.9 milímetros a casi 13.8 milímetros.

Además, Apple apostaría por un diseño con tres lentes del mismo tamaño para ofrecer una apariencia más uniforme y robusta.

¿Qué es la apertura variable y por qué sería una revolución?

La principal novedad del iPhone 18 Pro Max sería la incorporación de un mecanismo de apertura variable, una tecnología habitual en cámaras profesionales, pero poco común en los teléfonos inteligentes.

Actualmente, los modelos Pro utilizan una apertura fija, lo que significa que la lente no puede modificar automáticamente la cantidad de luz que entra al sensor.

Con el nuevo sistema, la cámara ajustaría la apertura dependiendo del entorno.

En escenarios con abundante iluminación, reduciría la entrada de luz para obtener fotografías con mayor nitidez y una profundidad de campo más amplia.

En cambio, durante escenas nocturnas o con poca iluminación, la apertura aumentaría para captar más luz de forma natural, reduciendo la dependencia de algoritmos de inteligencia artificial y del procesamiento mediante múltiples imágenes.

Retratos con un desenfoque más natural

Otra de las ventajas que ofrecería este nuevo sistema sería un efecto bokeh mucho más realista.

En lugar de crear el desenfoque mediante software, como ocurre actualmente, el nuevo hardware permitiría generar una separación natural entre el sujeto y el fondo, similar a la que ofrecen las cámaras DSLR o mirrorless.

Esto beneficiaría especialmente a quienes utilizan el iPhone para fotografía profesional, retratos y creación de contenido.

También habrá desafíos técnicos

Aunque la mejora promete elevar significativamente la experiencia fotográfica, también implicaría nuevos retos para Apple.

Especialistas consideran que un sensor más grande junto con un sistema mecánico de apertura variable podría complicar el enfoque a distancias muy cortas, especialmente en fotografía macro.

Actualmente, los iPhone recurren a la cámara ultra gran angular para este tipo de imágenes, por lo que Apple deberá optimizar el sistema óptico para mantener un enfoque rápido y estable sin sacrificar calidad.

Hasta ahora la compañía no ha revelado cómo resolverá estos desafíos.

Analistas anticipan la mayor evolución desde los sensores de 48 MP

El reconocido analista Ming-Chi Kuo sostiene que el nuevo módulo fotográfico tendría un costo de fabricación cercano a un 50 % superior al de las cámaras actuales, lo que refleja la magnitud de la actualización.

A pesar del incremento en los costos, diversos reportes señalan que la producción ya comenzó, una señal de que Apple tiene prácticamente definido el diseño final del dispositivo.

Si las filtraciones compartidas por analistas como Ming-Chi Kuo, Fixed Focus Digital y Digital Chat Station terminan confirmándose, el iPhone 18 Pro Max podría convertirse en el mayor salto tecnológico en fotografía móvil de Apple desde la llegada de los sensores de 48 megapíxeles en la línea Pro.

Con su posible lanzamiento previsto para los próximos meses, el nuevo iPhone ya genera grandes expectativas entre los usuarios que buscan un dispositivo con capacidades fotográficas cercanas a las de una cámara profesional.

EE