Elegir entre una tarjeta SIM y una eSIM puede influir en la forma en que administras tu línea telefónica, especialmente si cambias de operador o viajas con frecuencia. Aunque ambas cumplen la misma función, existen diferencias importantes que conviene conocer antes de decidir cuál utilizar.

Las tarjetas SIM y las eSIM permiten conectar un teléfono celular a la red de un operador móvil para realizar llamadas, enviar mensajes y acceder a internet. Sin embargo, la forma en que funcionan y sus características hacen que cada una tenga ventajas específicas según las necesidades del usuario.

Mientras la SIM tradicional continúa siendo la opción más utilizada, la eSIM ha ganado terreno en los últimos años gracias a que está integrada directamente en el hardware del dispositivo y puede activarse de forma digital, sin necesidad de insertar un chip físico.

¿Cuál es la diferencia entre una SIM y una eSIM?

La principal diferencia entre ambas tecnologías radica en su formato. La SIM es una tarjeta física que se inserta en el teléfono para identificar al usuario dentro de la red de telefonía móvil. Este tipo de chip comenzó a utilizarse durante la década de los 90, cuando surgió como una solución para asociar un número telefónico de 10 dígitos con cada suscriptor.

En cambio, la eSIM es una tarjeta virtual integrada de fábrica en determinados dispositivos. Esta tecnología fue presentada en 2017 durante el Congreso Mundial de Móviles (MWC) con el objetivo de ofrecer una forma más flexible de administrar las líneas móviles. Al estar incorporada al equipo, la eSIM no puede retirarse físicamente ni trasladarse a otro teléfono como ocurre con una SIM convencional.

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Las principales diferencias entre ambas tecnologías

Además del formato físico, existen otras características que distinguen a la SIM y la eSIM. De acuerdo con el proveedor de eSIM Airalo, la tarjeta SIM puede almacenar información adicional, como contactos, mientras que la eSIM está diseñada únicamente para gestionar la conexión con el operador.

Otras diferencias importantes son:

La eSIM no puede extraerse físicamente, ya que forma parte del hardware del teléfono.

El cambio de operador puede realizarse de manera digital en una eSIM, mientras que en una SIM tradicional normalmente implica reemplazar el chip.

Los números asociados a una SIM cuentan con 10 dígitos, mientras que los identificadores vinculados a una eSIM están conformados por 20.

La eSIM ofrece una mayor protección frente al robo físico, ya que no puede retirarse fácilmente del dispositivo.

Para quienes viajan con frecuencia, la eSIM facilita la contratación y administración de planes móviles sin necesidad de adquirir un chip físico en cada destino.

A pesar de estas diferencias, ambas tecnologías pueden coexistir en muchos teléfonos compatibles.

¿Se pueden usar una SIM y una eSIM al mismo tiempo?

Sí. Uno de los beneficios de los teléfonos compatibles con eSIM es que permiten utilizar simultáneamente una SIM física y una eSIM. Esta opción resulta útil para quienes desean mantener dos líneas activas en un mismo dispositivo, por ejemplo una personal y otra de trabajo, o bien una línea nacional y otra para viajes internacionales.

La posibilidad de utilizar ambas dependerá del modelo del teléfono y de la compatibilidad que ofrezca el fabricante.

¿Cómo activar una eSIM en iPhone?

Si tu dispositivo es compatible con esta tecnología, el proceso de activación puede realizarse directamente desde la configuración del teléfono. En iPhone, los pasos son:

Entrar a Ajustes.

Seleccionar Datos móviles.

Pulsar Añadir eSIM o Añadir plan de datos móviles.

Escanear el código QR proporcionado por el operador.

Esperar a que finalice la activación.

Asignar un nombre a la nueva línea para identificarla fácilmente.

¿Cómo activar una eSIM en Android?

En dispositivos con Android, el procedimiento es similar. Los pasos son los siguientes:

Abrir Ajustes.

Ingresar a Conexiones, Redes

e Internet o Administrador de SIM, según el fabricante.

Seleccionar Añadir plan móvil.Elegir la opción Escanear código QR.

Introducir el código de confirmación cuando sea solicitado.

Activar la línea presionando Usar SIM.

Una vez concluido el proceso, la eSIM quedará lista para utilizarse como cualquier otra línea móvil.

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Puntos clave antes de elegir entre SIM y eSIM

Antes de decidir cuál utilizar, conviene tomar en cuenta algunos aspectos:

La SIM es una tarjeta física, mientras que la eSIM está integrada al teléfono.

La eSIM permite cambiar de operador de forma digital, siempre que el dispositivo sea compatible.

Algunos teléfonos permiten utilizar SIM y eSIM al mismo tiempo.

La eSIM es considerada por especialistas como una alternativa con mayor seguridad frente al robo físico del chip.

Para quienes viajan con frecuencia, la eSIM facilita contratar planes móviles sin cambiar de tarjeta.

No olvides el registro de tu línea

Además de conocer las diferencias entre ambas tecnologías, es importante considerar que tanto las tarjetas SIM como las eSIM deberán registrarse en el padrón de telefonía móvil antes de la fecha estipulada por la CRT, de acuerdo con el último dígito del número telefónico.

Por ello, antes de cambiar de tecnología o contratar una nueva línea, conviene verificar que el dispositivo sea compatible con eSIM y mantenerse al tanto de los requisitos establecidos por la autoridad correspondiente.

Con el crecimiento de los teléfonos compatibles y la expansión de esta tecnología, la eSIM se perfila como una alternativa cada vez más utilizada. Sin embargo, la SIM tradicional continúa siendo una opción plenamente funcional, por lo que la elección dependerá de las necesidades de cada usuario, el equipo que utilice y la forma en que gestione sus servicios de telefonía móvil.

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