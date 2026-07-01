Como cada mes, WhatsApp renueva la lista de celulares a la que le dejará de prestar servicio. La razón es porque la app de mensajería instantánea deja de ser compatible con algunos equipos debido a sus constantes actualizaciones que muchas veces, no son compatibles con los requisitos técnicos que requiere.

Sobre todo, los modelos más antiguos son los principales equipos en tener problemas con la aplicación. De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, la app es compatible con Android OS 5.0 y versiones posteriores, así como iPhone con iOS 15.1 y versiones siguientes.

El mismo sitio señala que cada año se analizan qué dispositivos y software con los más antiguos y tienen el menor número de usuarios, además que es posible que "esos dispositivos no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp".

En este sentido, es normal que algunos celulares que no cuentan con estas características dejen de ser compatibles con la app de Meta. Por ello, acá te contamos cuáles celulares se quedarán sin la aplicación a partir de julio del 2026.

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp en julio del 2026

Entre los modelos que dejarán de dar soporte de WhatsApp se encuentran:

Samsung

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy S4 Mini

Samsung Galaxy Ace 4

Samsung Galaxy Core II

LG

LG Optimus G

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7 II

LG L70

LG L90

Sony

Sony Xperia Z

Sony Xperia M

Sony Xperia E1

Sony Xperia L

Sony Xperia SP

Motorola

Motorola Moto G (primera generación)

Motorola Moto E (primera generación)

Motorola Moto X (primera generación)

Huawei

Huawei Ascend P6

Huawei Ascend G6

Huawei Ascend Y530

HTC

HTC One M7

HTC Desire 500

HTC Desire 300

HTC Desire 601.

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AO

