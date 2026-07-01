Como cada mes, WhatsApp renueva la lista de celulares a la que le dejará de prestar servicio. La razón es porque la app de mensajería instantánea deja de ser compatible con algunos equipos debido a sus constantes actualizaciones que muchas veces, no son compatibles con los requisitos técnicos que requiere.Sobre todo, los modelos más antiguos son los principales equipos en tener problemas con la aplicación. De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, la app es compatible con Android OS 5.0 y versiones posteriores, así como iPhone con iOS 15.1 y versiones siguientes.El mismo sitio señala que cada año se analizan qué dispositivos y software con los más antiguos y tienen el menor número de usuarios, además que es posible que "esos dispositivos no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp".En este sentido, es normal que algunos celulares que no cuentan con estas características dejen de ser compatibles con la app de Meta. Por ello, acá te contamos cuáles celulares se quedarán sin la aplicación a partir de julio del 2026.Entre los modelos que dejarán de dar soporte de WhatsApp se encuentran:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO