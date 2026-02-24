Eclipse Lunar en México: Hora exacta de la Luna de Sangre

Se aproxima un nuevo evento astronómico, se trata del eclipse lunar en el que la luna atravesará completamente la sombra de la tierra. Lo atractivo y más destacado de este espectáculo es que que pintará el cielo de tonos rojizos y atraerá la mirada de miles de personas en México.

Este tipo de fenómeno, ocurre cuando la tierra se interpone entre el sol y la luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. Lejos de desaparecer, la una adquiere un tono rojizo o cobrizo debido a la forma en que la atmósfera terrestre filtra la luz solar. Ese efecto visual es el que da origen al popular nombre de “Luna de Sangre”.

El esperado eclipse lunar total se registrará entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de marzo. Será el único fenómeno de este tipo en todo el año calendario, ya que no habrá otro igual hasta finales de 2028, lo que convierte a esta luna en un evento imperdible.

¿A qué hora se podrá ver el eclipse lunar en México?

México contará con una posición privilegiada para observar el fenómeno, pues será visible en gran parte de Norteamérica y Centroamérica, permitiendo disfrutar de la fase de totalidad sin necesidad de equipos especiales.

El momento culminante del eclipse lunar ocurrirá a las 11:33 GMT, a las 05:33 AM hora del centro de México, cuando la luna alcanzará su tonalidad roja más intensa. El proceso completo tendrá una duración aproximada de cinco horas con treinta y nueve minutos.

El desarrollo del fenómeno será el siguiente:

08:44 (2:44 am hora mx)– Inicio de la fase penumbral, con un sombreado apenas perceptible.

09:50 (3:50 am hora mx)– Comienzo del eclipse parcial; la sombra terrestre empieza a cubrir la Luna.

11:04 (5:04am hora mx)– Inicio de la totalidad; el astro comienza a tornarse rojo.

11:33 (5:33 am hora mx)– Punto máximo del eclipse lunar total y mayor intensidad del color rojizo.

12:03 (6:03 am hora mx) – Fin de la totalidad y disminución gradual del tono rojo.

14:23 (8:23 am hora mx)–Conclusión definitiva del fenómeno astronómico.

Para disfrutar de la Luna de Sangre solo será necesario contar con un cielo despejado. No se requiere protección especial para observar el evento, a diferencia de los eclipses solares.

